삼성카드, 홈플러스 반발에 대금 지급 보류 철회

현대카드 포인트 제휴 서비스는 중단

홈플러스 반발에 삼성카드가 대금 지급 보류를 철회했다. 다만 현대카드 포인트 결제는 중단된 상태다.

홈플러스는 6일 서울회생법원의 회생절차 폐지 결정 이후 현대카드와 삼성카드가 오프라인 가맹점 대금 지급 보류 공문을 보낸 것을 두고 부당한 처사라며 즉각 철회를 요구했다.

홈플러스는 입장문을 통해 회생절차 폐지 결정 이후 현대카드와 삼성카드로부터 ‘홈플러스 온라인몰 포인트 제휴 계약 종료, 온오프라인 미수금 및 매출 취소분 처리를 위한 오프라인 가맹점 대금 지급 보류 및 상계 시행’을 알리는 공문을 받은 사실을 알렸다.

회사는 “회생절차 폐지 결정은 ‘확정’돼야 효력이 발생하는데, 공고가 있은 날부터 14일 이내에 즉시항고가 가능하므로 아직 회생절차가 유지된다”며 “카드사가 회생절차 폐지 결정을 이유로 홈플러스 온라인몰 포인트 제휴 계약종료를 통지한 것은 요건을 갖추지 않아 효력이 없다”고 주장했다.

특히 오프라인에서는 외상 구매가 불가능하고, 온라인 영업도 3일째 중단돼 주문 취소가 불가능한 상황에서, 미수금 및 매출 취소분 처리를 위해 대금 지급을 보류한다는 것도 “말이 되지 않는다”고 했다.

삼성카드는 고객 보호 차원에서 대금 지급을 보류했다고 설명했다가, 몇시간 뒤 입장을 바꿨다.

삼성카드는 “보류 이후 매출 취소 추이가 안정세를 보여 오는 7일부터 가맹점 대금을 정상적으로 지급할 예정”이라고 설명했다.

삼성카드는 당초 회생절차 폐지 결정 이후 카드 매출 취소 건이 급격히 증가했다며 “물품 및 서비스 제공의 중단, 취소 불가 등 고객의 피해를 방지하기 위해 일시적으로 가맹점 대금 지급을 보류했다”고 말했다. 삼성카드는 홈플러스와 포인트 제휴 계약은 변동이 없다는 입장이다.

현대카드 측은 “현재 홈플러스에 가맹점 대금 지급을 하고 있다”고 밝혔다. 홈플러스에 매출 취소 시 상계처리 방침을 전달한 것일 뿐, 이날도 대금 지급이 이뤄졌다는 입장으로 알려졌다.

포인트 제휴 서비스는 포인트 결제에 따른 피해 가능성 등을 고려해 고객 보호 차원에서 종료한 것은 맞다고 말했다.