‘제주 기름값 담합’ 농협에 과징금 20억

공정위 “ℓ당 10~60원 올려 받아” ‘가격 통제’ 주유소협엔 3000만원

휘발유와 경유 등 경질유 제품 가격을 담합했다는 의혹으로 제주농협과 서귀포농협에 20억원대의 과징금이 부과됐다.



공정거래위원회는 다음날 적용할 경질유 판매가격을 제주주유소협회에 미리 넘기고, 가격 인상과 유지에 적극적으로 가담한 제주농협과 서귀포농협에 과징금 총 20억2000만원을 부과했다고 6일 밝혔다.



이들로부터 판매가격을 넘겨받아 소속 주유소들에 가격 준수를 강요한 제주주유소협회에도 시정명령과 함께 과징금 3000만원이 부과됐다.



제주주유소협회 회원사는 2024년 말 기준 116개사로 전체 제주 주유소의 60%가량을 차지한다. 제주농협은 3개, 서귀포농협은 2개 주유소를 각각 운영하고 있다.



공정위 조사 결과 제주농협과 서귀포농협은 유가정보시스템인 ‘오피넷’에 다음날 판매가격을 공개하기 전 제주주유소협회에 미리 이를 알린 것으로 드러났다. 나아가 협회와 합의해 경질유 가격을 통제하는가 하면, 기준보다 싸게 파는 주유소를 확인해 협회에 통보하는 등 주유소들이 기준가격을 지키도록 압박했다.



제주주유소협회는 2022년 9월19일부터 2024년 7월10일까지 가격경쟁을 막기 위해 농협이 제공한 판매가격을 기준가격으로 삼고, 카카오톡 단체대화방과 문자메시지 등으로 회원사에 이를 전달하며 준수할 것을 요구했다.



특히 제주주유소협회는 공정위의 담합 조사가 시작되자 카카오톡 대신 전화통화나 직접 방문을 통해서만 기준가격을 알렸으며 관련 내용에 대해 회원사에 삭제를 요구하거나 외부에 유출되지 않도록 요청했다.



이 같은 담합으로 제주 지역 평균 휘발유 가격은 육지보다 ℓ당 최대 83원, 경유는 최대 150원 비쌌다. 등유는 최대 53원 높은 수준을 유지했다.



김현철 광주지방공정거래사무소장은 “제주가 도서지역이라 운송비 때문에 경질유 가격이 육지보다 비싸긴 하지만 이런 (담합) 행위가 없었다면 10~60원 더 낮아졌을 것”이라고 말했다.

