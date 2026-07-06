트럼프와 FIFA 회장 ‘월드컵 농락’

미국팀 선수 한 경기 출전정지에

트럼프 전화 걸어 “재검토” 요청

인판티노, 규정 깨고 “징계 유예”

벨기에 축구협회 “경악” 맹비난

국제축구연맹(FIFA)이 미국 월드컵 대표팀 선수의 출전정지 징계를 유예하는 과정에 도널드 트럼프 미국 대통령이 개입했다는 논란이 확산하고 있다.



5일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 FIFA는 미국 대표팀의 골잡이 폴라린 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 처분의 집행을 1년 유예한다고 미국축구협회에 통보했다. 발로건은 이번 대회에서 팀 내 최다 득점인 3골을 기록하고 있다.



발로건은 지난 1일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 선제골을 뽑으며 팀의 2-0 승리를 견인했다. 하지만 경기 중 상대 선수의 발목을 밟아 퇴장당하며, FIFA 규정에 따라 다음 경기 출전이 정지됐다. 미국 대표팀은 7일 발로건 없이 벨기에와 16강전을 치를 예정이었다.



로이터는 익명을 요구한 소식통의 말을 인용해 트럼프 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 발로건의 출전정지를 재검토해달라고 요구했다고 보도했다. 하워드 러트닉 상무장관과 앤드루 줄리아니 백악관 월드컵 태스크포스 사무총장도 미국축구협회의 판정 불복을 지원하기 위해 변호사를 동원했다고 뉴욕타임스(NYT)가 전했다.



결국 FIFA는 이날 발로건의 다음 경기 출전을 허용한다는 성명을 냈다. FIFA는 “징계 조치의 집행을 유예할 수 있다고 명시한 27조 규정에 근거해 발로건의 출전정지 처분을 1년간 유예한다”고 밝혔다.



이 같은 조치가 유례없는 것은 아니다. 지난해 11월 월드컵 예선에서 포르투갈의 크리스티아누 호날두가 상대 선수를 팔꿈치로 가격해 세 경기 출전정지 징계를 받았지만, 이 중 두 경기는 집행이 1년 유예됐다.



하지만 트럼프 대통령이 직접 인판티노 회장에게 전화를 걸어 징계 철회를 요청한 것이 사실이라면, 이는 월드컵 판정이 정치적 개입으로 번복됐다는 논란을 피할 수 없다. 트럼프 대통령은 발로건의 징계 유예가 결정되자 소셜미디어에 “FIFA가 불의를 바로잡아준 것에 감사드린다”는 글을 올렸다.



벨기에축구협회는 “경악을 금할 수 없다. 모든 방안을 검토 중”이라며 반발했다. 유럽축구연맹(UEFA)도 “레드라인을 넘었다”며 FIFA를 비판했다. UEFA는 성명에서 “퇴장에 따르는 최소 한 경기 자동 출전정지는 재량으로 선택할 수 없고 관할 기관의 결정도 필요하지 않다”며 “전례 없고 이해할 수 없고 정당화할 수 없는 결정”이라고 했다.

