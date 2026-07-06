중국 “핵잠수함, 일본 남쪽 태평양서 탄도미사일 시험 발사”

와카야마현 남방 해양 낙하 추정 일 정부 재고 요청에도 발사 강행 “연례 군사훈련”…공개는 이례적

중국이 이례적으로 전략핵잠수함이 태평양 공해상에서 탄도미사일을 시험 발사한 사실을 공개했다.



중국 신화통신은 6일 낮 12시1분 인민해방군 해군 소속 전략핵잠수함이 태평양 공해 해역에 훈련용 모의탄두를 탑재한 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 1발을 발사해 예정 해역에 정확히 낙하시키는 데 성공했다고 보도했다.



미사일 제원과 구체적 탄착 지점은 공개하지 않았다. 미사일이 낙하한 곳은 일본 간사이 지방 와카야마현 남쪽의 태평양 해상인 것으로 추정된다.



통신은 이번 시험 발사가 “중국의 연례 군사훈련의 정례 계획에 따라 진행됐으며 관련 국가에 사전 통보를 완료했고 국제법과 국제 관행에 부합하며 어떤 특정 국가와 목표도 겨냥하지 않는다”고 밝혔다.



사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전략핵잠수함에서 탄도미사일을 발사한 것으로 공개된 첫 시험이라고 보도했다. 중국은 1982년 10월 산둥반도 인근 해역에서 소련제 잠수함을 이용한 SLBM JL-1 시험 발사에 처음 성공했다고 밝힌 바 있다. 다만 비공식적인 SLBM 시험 발사는 이후에도 몇 차례 진행된 것으로 알려졌다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 미사일방어 프로젝트가 공개한 2018년 JL-3 발사가 대표적이다.



외신들은 일본, 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니 등 정부가 발사 전 중국 측으로부터 사전 통보를 받았다고 전했다.



일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 “중국 국방부가 6일 오전 11시30분 주중 일본대사관에 탄도미사일 발사를 통보했다”며 “발사 예정 구역은 와카야마현 시오노미사키 남방 해역으로 설정됐다”고 보도했다. 닛케이에 따르면 일본 해상보안청은 지난 5일 중국 당국으로부터 일본의 배타적경제수역(EEZ)이 포함된 해역에 ‘우주쓰레기 낙하 구역’을 설정한다는 정보를 받았다. 그런데 중국 국방부는 이후 이 구역 설정이 탄도미사일 발사와 관련된 것이라고 별도로 설명했다. 일본 정부는 중국의 발사 계획 재고를 강하게 요구한 것으로 전해졌다.



SCMP는 중국의 주력 전략핵잠수함인 094형이 최소 6척 운용되고 있고 남중국해 인근 배치에 적합한 것으로 평가됐다고 전했다. 올해 초에는 095형이 포착된 바 있고, 현재 096형이 개발 중인 것으로 알려졌다. 094형은 JL-2 미사일과 JL-3 미사일을 발사할 수 있는 것으로 알려졌다. JL-3는 미국 본토를 타격할 수 있는 사거리를 가진 것으로 알려졌다고 SCMP는 덧붙였다.

