나토에 무기 구매 압박…트럼프, 동맹에 계산서

나토 회의서 ‘충성심’ 요구할 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 개막하는 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석해 미·이란 전쟁을 지원하지 않은 유럽 동맹국에 ‘충성심’을 요구하며 미국산 무기 구매를 압박할 것이란 전망이 나왔다.



매슈 휘터커 나토 주재 미국 대사는 5일 기자들에게 “정상회의에서 국내총생산(GDP) 대비 5%를 국방비로 지출하겠다는 나토 회원국의 약속 이행 상황을 점검할 것”이라며 “어떤 나라들은 많이 뒤처져 있다”고 했다. 또 “동맹국들이 지난해 약 1200억달러 국방비 지출을 약속하면서 그중 절반을 미국산 무기 구매에 투자하기로 한 것은 좋은 시작”이라고 했다.



트럼프 행정부는 나토 회원국의 방위비 증액과 유럽 내 미군 재배치를 미국산 무기 수출 확대로 연결하려 하고 있다. 행정부 고위 당국자는 “유럽 내 미군 배치와 주요 기지 현황을 포괄적으로 검토하고 있다”며 “이것이 우리 동맹들이 더 많은 역량을 갖추기 위해 국방비 강화 공약을 빨리 이행해야 하는 이유”라고 말했다.



앞서 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 독일 주둔 미군 철수 계획과 폴란드 파병 취소를 발표한 바 있다.



폴리티코는 ‘미국은 어떻게 나토를 돈벌이 수단으로 삼고 있는가’란 제목의 기사에서 “한때 나토를 하나로 묶어줬던 유대감이 약화하면서 동맹이 공동의 이상보다 국가 이익에 따라 움직이는 형태로 변모하고 있다”고 지적했다.



트럼프 대통령은 미국 독립 250년 축하 전화를 건 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 85분가량 통화했다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령에게 “나토 정상회의에서 우크라이나 전쟁 해결책을 찾는 데 도움을 주겠다”고 밝힌 것으로 전해졌다.



유럽은 일단 미국의 요구에 발맞추는 모양새다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 지난달 미국을 방문해 “유럽이 3000억달러에 달하는 미국산 무기를 주문해 11만개의 미국 일자리를 창출할 것”이라고 트럼프 대통령에게 말했다. 영국과 독일도 미국산 무기를 라이선스 방식으로 자국에서 생산할 계획이라고 발표했다.



유럽의 한 외교관은 “유럽은 당분간 미국에 의존할 수밖에 없어 미국과 충돌하는 건 이익에 부합하지 않는다”며 “그러나 우리는 단호하게 미국에 유럽을 당연한 존재로 여겨선 안 된다는 걸 이해시킬 필요가 있다”고 했다.

