폐허 속 독립기념일 맞은 베네수, 사망자 3340여명으로

현지 인권단체, 미국 등 지원 촉구 “재건 비용에 약 57조원 필요 전망” 단전·식량난 속 구조팀 일부 철수

베네수엘라가 5일(현지시간) 연쇄 강진 피해 속에서 독립 215주년 기념일을 맞았다. 사망자 수가 3340여명으로 증가한 가운데 수색 작업이 계속되고 있다.



AFP통신 등 외신을 종합하면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지진 발생 11일째인 이날 지진 사망자가 3342명으로 집계됐다고 밝혔다. 부상자는 1만6740명으로 늘었다. 공식 실종자 수는 발표되지 않았지만 유엔은 최대 5만명이 실종된 것으로 추산했다.



수색·구조 작업을 벌이던 국제 구조팀 일부는 현장에서 철수했다. 라과이라주 카티아라마르의 에스페란사 공동묘지 인근에는 신원이 확인되지 않은 시신 150구가 매장됐다. 흰색 십자가가 일렬로 늘어선 무덤마다 사망일은 모두 지진이 발생한 6월24일로 새겨졌고, 그 위에 작은 꽃다발이 놓였다.



시민들은 가족을 찾는 노력을 멈추지 않고 있다. 카티아라마르에서 아들을 찾고 있는 줄리는 “아들의 오토바이와 헬멧을 찾았다”며 “아들 없이는 이곳을 떠날 수 없다”고 AFP에 말했다.



이재민의 고통도 심화하고 있다. 현지 매체 엘나시오날은 일부 지역은 여전히 전기가 끊긴 상태라고 전했다. 주민들은 위성 인터넷 스타링크의 안테나를 실은 트럭이 올 때에 한해 약 3분씩만 인터넷에 접속하는 것으로 알려졌다. 비축된 물과 식량도 바닥나고 있다. 주민들은 음식 조리는 물론 몸을 씻기도 어려운 상황으로 전해졌다.



베네수엘라 정부의 미흡한 대응에 주민 불만도 커지고 있다. 라과이라주에서 실종된 어머니를 찾는 한 남성은 당국이 중장비를 동원해 현장에 도착한 뒤 마치 도움을 준 것처럼 사진을 찍는다며 정부가 비극을 정치화하고 있다고 비판했다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 이날 베네수엘라 독립 215주년 기념일을 맞아 열린 군사 행사에서 정부의 대응을 옹호하며 “어떠한 종류의 음모도 용납될 수 없다”고 말했다.



유엔개발계획의 신속 피해 평가에 따르면 베네수엘라는 이번 지진으로 약 67억달러(약 10조3000억원) 규모의 피해를 본 것으로 추산된다. 현지 인권단체 프로베아는 재건 비용이 베네수엘라 국내총생산(GDP)의 40%에 해당하는 총 370억달러(약 57조원) 필요할 것으로 전망했다. 프로베아는 로드리게스 정부를 지원하는 미국과 국제통화기금, 세계은행 등 다자기구에 재건 지원을 촉구했다.



레오 14세 교황은 “주님께서 큰 고난의 시기에 그들을 붙잡아주시길 바란다”며 희생자들을 추모했다.

