부산 찾은 외국인, 1~5월 200만명 육박

6월 BTS 공연 손님 포함 땐 ‘훌쩍’ 시 “올해 목표 400만명 조기 달성”

부산을 방문한 외국인 관광객이 올해 1~5월 200만명에 육박한 것으로 나타났다. 6월 BTS 콘서트를 보기 위해 부산을 방문한 사람들까지 포함하면 상반기 외국인 관광객 수는 200만명을 훌쩍 넘길 것으로 보인다. 부산시는 체류형 관광을 다양하게 마련해 올해 목표인 400만명 유치를 조기 달성할 계획이다.



6일 부산시에 따르면 올해 5월까지 부산을 방문한 누적 외국인 관광객 수는 193만6572명이다. 전년도 같은 기간(138만3758명)보다 40% 늘어난 것으로, 전국 평균 외국인 관광객 증가율(21%)을 훨씬 앞섰다.



국가별로는 중화권 관광객의 증가가 두드러졌다. 대만(37만5322명)이 가장 많았으며, 이어 중국(35만9981명), 일본(23만3685명), 미국(17만587명) 순이었다. 중국인 관광객은 5월 한 달간 8만9275명이 방문했다. 4월(7만2748명)보다 22.7% 늘어난 수치다.



부산시는 중·일 외교 갈등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 중·일 관계 경색으로 중국인들이 일본 대신 한국 여행을 택하는 경향이 늘어났다는 것이다. 특히 크루즈를 통해 중국에서 부산으로 입항한 중국인 수는 5월 한 달간 2만6556명으로, 지난해 5월(2652명)보다 901% 급증했다. 부산에서 외국인들이 쓰는 지출액도 서울 다음으로 많았다. 5월 기준 외국인 관광객의 지출액은 1322억원으로, 올해 1월(512억원)보다 2.5배가량 늘었다. 1~5월 외국인 관광지출 누적 금액은 4544억원에 달한다.



재방문·장기체류 외국인 관광객도 늘고 있다. 부산시가 지난달 5~21일 외국인 관광객 1만6971명을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 46%가 ‘이전에 부산을 와 본 적이 있다’고 답했다. 4박 이상 체류 비율도 40.2%에 달했다.



부산시는 올해 하반기 부산불꽃축제, 별바다부산 나이트 페스타 등 체류형 관광 활성화를 집중적으로 추진해 외국인 관광객 증가 추세를 이어간다는 계획이다. ‘비짓부산패스’ 활성화를 통해 개별 관광객의 편의를 높이고, 기항지 관광 상품도 개발한다.

