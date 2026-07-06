경기도민 10명 중 8명 “교내 스마트폰 수거·보관 필요”

학교 재량보다 ‘일괄 규제’ 선호

경기도민 10명 중 8명은 “교내 스마트폰 수거·보관 조치가 필요하다”고 답한 것으로 나타났다. 규제 방식은 학교 재량보다는 일괄 규제를 원했으며, 이를 통해 원활한 수업 진행 및 교권 보호가 가능할 것으로 기대했다.



경기도교육청은 이 같은 내용의 여론조사 결과를 6일 발표했다. 학습권 보호를 위한 교내 스마트폰 수거·보관 조치의 필요성을 묻는 질문에 도민의 77.3%는 ‘필요하다’고 답했다. 학부모층은 84.0%가 ‘필요하다’고 답했으며, 기혼층은 83.7%가 필요성에 공감했다. 불필요하다는 응답은 18.5%에 그쳤다. 학교의 자율에 맡겨온 스마트폰 제한 규정에 대해서는 52.5%가 ‘실효성이 없다’고 답했다.



규제 방식에 대해서는 ‘제도적 차원에서 일괄 규제’가 67.7%로, ‘개별 학교 재량’(24.8%)보다 42.9%포인트 높았다.



안민석 경기도교육감의 공약인 ‘폰 프리 스쿨’에 대해서도 도민의 70.2%가 효과가 있을 것으로 기대했다. 기대 효과로는 ‘원활한 수업 진행 및 교권 보호’(27.6%)가 가장 많았고, ‘학업 집중도 향상’(24.6%), ‘스마트폰 사용 습관 개선’(18.9%)이 뒤를 이었다.



응답자들은 ‘등교 시 스마트폰을 제출하고 하교 시 돌려받는다’는 방식(51.6%)을 가장 선호했다. 도입 시기는 ‘즉시 도입’(43.2%)이 가장 많았으며, ‘시범학교 운영 후 단계적 확대’(29.5%), ‘사회적 합의 후 시행’(21.1%) 등이 뒤를 이었다.



안민석 교육감은 “이번 조사는 경기도민이 폰 프리 스쿨을 포함한 교육 대전환 과제에 얼마나 높은 기대를 갖고 있는지 보여주는 결과”라며 “학생, 학부모, 교직원 간 충분한 공감대 형성을 거쳐 학교 교육력 회복의 첫걸음을 힘차게 내딛겠다”고 밝혔다.



한편 이번 조사는 6월27~29일 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 온라인·모바일 웹 방식으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트이다.

