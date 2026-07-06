교육부 “내신 5등급제로 자퇴 증가? 통계로는 사실 아냐”

증가폭 예년 수준, 하위권이 많아 상위권의 ‘내신 리셋’ 이탈설 일축 “정시 노린 자퇴, 유리한 전략 아냐”

교육부가 내신 5등급제 시행 이후 고등학교 상위권 학생들의 자퇴가 늘었다는 주장은 사실과 다르다고 반박했다. 사교육업계를 중심으로 확산한 ‘내신 리셋’ ‘자퇴 후 정시 유리’ 등의 주장도 근거가 없다고 밝혔다.



교육부는 6일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 일반고 1학년 자퇴생은 내신 5등급제 도입 전부터 꾸준히 늘었다고 밝혔다. 일반고 1학년 자퇴생은 2021학년도 6112명에서 2022학년도 7880명, 2023학년도 9373명, 2024학년도 9346명, 2025학년도 1만6명으로 늘었다. 교육부는 5등급제가 처음 적용된 2025학년도의 전년 대비 증가 인원은 660명으로, 2022·2023학년도보다 크지 않다며 “5등급제만을 자퇴 증가 원인으로 보기 어렵다”고 했다.



교육부는 상위권 학생들의 ‘전략적 자퇴’가 급증했다는 분석도 통계로는 확인되지 않는다고 밝혔다. 지난해 고1 자퇴생의 평균 내신은 5등급제 기준 3.7등급으로, 9등급제로 환산하면 6.7등급이다. 2023년(6.2등급), 2024년(6.3등급)보다 낮은 성적대로, 오히려 하위권 학생 비중이 커졌다. 일반고 자퇴생 가운데 1등급대 학생은 6.72%인 393명으로 전년(6.04%·341명)보다 늘었지만 2023년(7.07%·405명)보다는 적었다.



교육부는 ‘내신 리셋’을 위해 자퇴한 뒤 재입학하는 사례가 늘었다는 주장도 반박했다. 지난해 학업 중단 뒤 올해 새로 입학한 학생은 1225명으로 전년(1150명)보다 75명 늘었지만 비율은 같았다. 재·편입학도 490명에서 470명으로 감소해 전년과 비슷한 수준이었다. 교육부는 질병 치료나 가정 사정 등으로 자퇴 뒤 재입학하는 경우도 적지 않다고 했다.



교육부는 자퇴 후 수능에 집중하는 것이 대입에 유리하다는 인식도 현실과 다르다고 강조했다. 교육부 관계자는 브리핑에서 “2028학년도부터 서울 주요 대학 16곳 중 11곳이 정시에 학생부를 전형 요소로 반영할 예정으로, 단순한 교과 성적뿐 아니라 출결 등 정성적 평가를 하겠다는 대학도 늘고 있다”며 “자퇴 후 성적만 잘 받으면 된다는 생각은 대학들이 선발하려는 인재상과 맞지 않는다”고 말했다.



다만 고교 자퇴생이 계속 늘어나는 이유는 뚜렷이 설명하지 못했다. 교육부는 코로나19 이후 대면 수업 재개, 학교 부적응, 심리·정서 문제, 대인관계, 질병, 해외 출국, 진로 변경 등이 복합적으로 영향을 미치는 것으로 보고 있다면서 심층적인 연구를 진행할 계획이라고 밝혔다.

