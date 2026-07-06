인권위, 국방장관에 “사관학교 내 인권 보장 기구 설치” 권고

사관생도 62% “인권침해 경험” “임신·출타 시 복장 등 규율 과도”

국가인권위원회가 사관생도들의 인권 증진을 위해 사관학교에 독립적인 인권 보장 기구를 설치하고 생활 규율을 개선해야 한다고 권고했다.



인권위는 지난달 26일 이런 내용을 국방부 장관에게 권고했다고 6일 밝혔다. 이번 권고는 인권위가 지난해 실시한 ‘사관생도 인권 상황 및 인권 의식 실태조사’와 전문가 간담회, 정책 토론회 등의 검토 결과를 바탕으로 이뤄졌다.



인권위가 지난해 6~8월 육해공군 사관학교 생도 2189명을 대상으로 진행한 실태조사 결과, 인권침해나 차별 행위를 경험한 비율은 61.9%로 파악됐다. 상당수는 침해를 당하고도 별다른 대응을 하지 않은 것으로 조사됐다.



인권위는 생도들이 학내 권리구제 절차를 신뢰하지 못하거나 이용에 어려움을 겪고 있다고 봤다. 이에 따라 상담과 고충 처리, 권리구제를 통합 수행할 독립적 기구가 필요하다고 판단했다.



인권위는 혼인·임신, 흡연, 출타 시 복장, 공강 시간 생활관 이용 제한 등 생활 규율이 과도하다고 지적했다. 인권위는 “장교 양성과 군 기강 확립이라는 목적은 인정한다”면서도 “생도의 사생활의 자유와 일반적 행동자유권, 휴식권, 의료 접근권 등을 지나치게 침해하므로 관련 규정을 개선해야 한다”고 했다. 아울러 사관학교 특유의 위계 중심적이고 폐쇄적인 조직문화가 문제 제기를 위축시킨다며 조직문화 진단과 인권 교육, 주변인 개입 프로그램 도입 등을 권고했다. 인권위는 “사관생도는 군 조직을 이끌어갈 미래의 장교”라며 “사관학교 단계에서부터 인권 친화적인 조직문화를 경험하고 기본권 존중의 가치를 체득할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

