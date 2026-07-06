접근금지·스마트워치도 ‘무용지물’…스토킹 피해자 못 지킨 보호 시스템

한 달 전 “교제폭력” 신고에 분리 경찰 조치에도 살인 사건 못 막아 전문가 “가해자 행동 제재해야”

국가의 보호를 받던 스토킹 피해자가 숨지는 사건이 또 발생했다. 스토킹 피해자 보호조치의 한계가 명백해 가해자 행동을 제재하는 방식으로 안전 체계를 바꿔야 한다는 지적이 나온다.



경기남부경찰청은 6일 정례회견에서 전날 경기 성남시 중원구 상대원동 길거리에서 발생한 스토킹 살인 사건 피의자 A씨에 대해 “3단계(고·중·저) 위험도 분류 체계상 고위험으로 분류되지 않았던 피의자”라고 밝혔다.



경찰은 지난 3월 ‘남양주 스토킹 살인 사건’ 이후 일종의 내부 지침을 마련하고 스토킹 가해자 위험성을 평가해 관리하고 있다. 고위험 가해자는 구속 등 신병 처리를 적극적으로 검토한다. A씨는 ‘저위험’으로 분류됐다. 경찰은 “(피해자와) 물리적 충돌이 없었고, 사건 접수 이후 피해자에게 연락을 하지 않았던 점, 비슷한 전과가 없던 점, 자진 출석해서 조사받고 대체로 범행을 인정하고 있는 점 등이 반영된 것 같다”고 밝혔다.



50대 남성 A씨는 지난 5일 60대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 두 사람은 옛 연인 관계로, B씨는 지난달 8일 경찰에 “전 남자친구가 못살게 한다”며 교제폭력 신고를 했다. 경찰에 따르면 당시 물리적인 폭력은 발생하지 않았고, B씨가 처벌을 원치 않아 사건은 현장에서 종결됐다. 그러나 A씨는 이후 B씨에게 수차례 문자를 보내거나 전화를 걸어 경찰의 교제폭력 경고장 발송에 항의한 것으로 알려졌다.



경찰은 B씨를 설득해 A씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 고소하도록 했다. 이어 B씨 보호 등급을 ‘B등급’에서 최고 등급인 ‘A등급’으로 상향하고 스마트워치를 지급했다. 경찰은 A씨에게 긴급 응급 조치로 접근금지와 연락금지를 통보했다. 또 법원에 잠정조치 1~3호(서면고지, 접근금지, 연락금지)를 신청해 받아냈다.



B씨는 살해당하던 날 스마트워치로 긴급 신고했고, 경찰은 3분 만에 현장에 출동했지만 A씨의 범행을 막지는 못했다. 스마트워치 지급과 접근금지 명령, 피해자 보호 등급 지정, 가해자 위험성 평가 등 다각적인 조치가 이뤄졌음에도 참변을 막지 못한 것이다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “가해자를 막으면 되는데 왜 피해자에게 피하라고 하느냐”며 “피해자에게 아무리 피하라고 해봤자 피할 수 없다”고 말했다. 이 교수는 “가해자에게 위치추적 장치를 부착하는 등의 조치를 통해 애당초 접근을 차단해야 한다”며 “이제는 사법 제도의 패러다임을 가해자가 아니라 피해자 중심으로 바꿔야 한다”고 말했다.

