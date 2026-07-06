유럽, 미와 갈등 최고조…나토 ‘동맹 균열’ 봉합할까

그린란드 사태·이란전에 관계 악화 트럼프에 ‘국방비 증액’ 부각할 듯

북대서양조약기구(나토) 연례 정상회의가 7일(현지시간)부터 이틀간 튀르키예 수도 앙카라에서 열린다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 나토 탈퇴 가능성 등을 거론하며 회원국들과 신뢰에 균열이 생긴 가운데 이번 회의에서 나토의 향후 방향성이 어떻게 논의될지 주목된다.



이번 회의는 미국의 그린란드 병합 추진과 이란 전쟁 등으로 미국과 다른 나토 회원국들의 갈등이 극에 달한 시점에 개최된다. 트럼프 대통령은 다른 회원국들이 국방비를 충분히 분담하지 않고 미국에 의존한다며 이 국가들을 비난해왔다.



미국과 다른 회원국들의 갈등이 본격화된 것은 트럼프 대통령이 군사력을 동원해서라도 그린란드를 병합하겠다는 야망을 드러낸 지난 1월부터다. 당시 미국의 강제 병합 가능성을 우려한 일부 회원국이 그린란드에 병력을 파견하면서 긴장이 고조됐다.



지난 2월28일 이란 전쟁 발발 후 갈등은 더 거세졌다. 트럼프 대통령은 이란을 공습한 후 나토 회원국을 포함한 동맹국들에 군함 파견과 기지 사용 등을 요청했으나 대부분 국가는 이를 거부했다. 이에 트럼프 대통령은 나토에서 탈퇴하고 유럽에 주둔한 미군을 철수하겠다고 했다.



나토 정상들은 이번 회의에서 일단 한발 물러서 갈등을 봉합하고 나토의 결속을 강조할 것으로 보인다. 앞서 로이터통신은 이번 회의에서 공동선언을 통해 ‘유럽 또는 북미에서 한 회원국이 공격받으면 모든 회원국에 대한 공격으로 간주한다’는 나토 상호방위 조항 제5조를 재확인할 예정이라고 보도했다.



나토 회원국들은 이번 회의에서 트럼프 대통령의 요구대로 국방비 지출을 늘린 점을 부각할 것으로 보인다. 지난해 기준 미국을 제외한 나토 회원국들의 국방비 지출은 전년 대비 20% 증가한 5740억달러(약 880조원)이다.



독일마셜기금의 대서양 안보 전문가인 클라우디아 메이저는 “우려를 품은 각국 지도자들은 동맹이 여전히 견고하다는 메시지를 전달하려 한다”며 “트럼프 대통령을 달래고 나토의 필요성을 설득하기 위해 노력할 것”이라고 독일 공영방송 도이체벨레에 말했다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참석한 가운데 우크라이나 전쟁 문제도 이번 회의에서 주요하게 다뤄질 것으로 보인다. 또 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 후속 협상과 관련해 호르무즈 해협을 둘러싼 해양 안보에서의 유럽 국가들 기여 방안도 논의될 수 있다.

