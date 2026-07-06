경북 김천 북동쪽서 규모 2.1 지진 발생···기상청 “안전 유의”

기상청은 6일 오후 8시 57분 24초 경북 김천시 북동쪽 13㎞ 지역에서 규모 2.1의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 36.23도, 동경 128.20도다.

지진 발생 깊이는 9㎞로 추정된다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역에서는 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의해 달라”고 당부했다.