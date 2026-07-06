독일 TKMS 캐나다 잠수함 수주 보도에…산업계 “졌지만 잘 싸웠다”

캐나다 정부가 차세대 잠수함 프로젝트(CPSP) 우선협상 대상자로 독일의 티센크루프마린시스템(TKMS)를 선정했다는 캐나다 유력 매체 보도가 나오자 국내 산업계에선 탄식이 터져 나왔다. 하지만 전 세계 디젤 잠수함 시장 최강국인 독일을 상대로 정부와 한화오션이 만만치 않은 경쟁력을 보여줬다는 평가도 나온다.

방산 업계 관계자는 6일 통화에서 “매우 아쉬운 결과”라며 “정부와 한화오션은 그래도 최선을 다했다고 본다”고 말했다. CPSP는 캐나다 정부가 2030년 퇴역을 앞둔 빅토리아급 잠수함 4척을 대체할 3000t급 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 사업이다. 총 60조원에 달하는 대규모 사업이다. 한국에선 한화오션이 도전장을 던졌다.

애초 업계에선 TKMS가 유리하다는 분석이 지배적이었다. 캐나다와 독일이 북대서양조약기구(나토) 회원국인 데다가 TKMS는 전 세계 디젤 잠수함 시장 절대 강자이기 때문이다. 다만 최근 한화오션이 가격 경쟁력과 기술 이전, 현지 협력 방안 등을 강조하며 격차를 크게 좁혔다는 분석이 나왔다.

특히 한화오션은 국내 최초로 3000t급 잠수함인 장보고-Ⅲ를 건조하며 대형 잠수함 설계와 건조 역량을 확보해 기술 측면에서도 TKMS를 바짝 추격했다는 기대를 모았다. 장보고-Ⅲ는 외부 공기 공급 없이 추진하는 공기불요추진체계(AIPS)와 리튬이온 배터리 등 최신 기술을 탑재했다.

정부도 마지막까지 수주 총력전을 펼쳤다. 이재명 대통령은 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 마크 카니 캐나다 총리와 만나 전략적 협력을 약속했다.

강훈식 대통령비서실장도 지난 1월과 6월 두 차례나 캐나다를 방문해 CPSP 수주전을 지원했다. 강 실장은 수주 가능성에 대해 “스코어로 물어보면 50 대 50 정도 상황”이라고 말했다.

한화오션은 말을 아꼈다. 한화오션은 최근 7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업 우선협상 대상자로 선정된 데 이어 CPSP까지 수주하면 구축함과 잠수함을 아우르는 특수선 포트폴리오를 완성할 수 있다는 기대감에 차 있었다.

업계 관계자는 “정부와 한화오션을 비롯해 다양한 업체에서 ‘원팀’ 정신으로 수주전을 펼쳤다”며 “수주에 실패했지만 기술력을 한층 끌어올린 만큼 계속 유럽 시장을 두드릴 필요가 있다”고 말했다.