[단독]쿠팡CFS, ‘근로자 대표’ 선출 절차 부실로 과태료…노조 “산업안전보건위 어용화 중단해야”

쿠팡풀필먼트(쿠팡CFS)가 물류센터 내 ‘근로자 대표’ 선출 절차를 제대로 지키지 않아 노동당국으로부터 과태료를 부과받았다. 쿠팡 노조는 사측이 노동 환경 문제를 다루는 사내 산업안전보건위원회(산안위)를 어용화하려는 과정에서 벌어진 문제라고 주장하고 있다.

6일 경향신문 취재를 종합하면, 고용노동부 중부지방고용노동청 부천지청은 지난달 26일 쿠팡CFS에 과태료 500만원을 부과하고 ‘근로자 대표 재선출’ 등 시정 지시를 내렸다. 사측이 경기 부천1물류센터의 근로자 대표 선출 절차 과정에서 산업안전보건법(산안법) 등 관련 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단한 데 따른 조처다.

공공운수노조 쿠팡물류센터지회는 지난 3월 ‘부천1물류센터 측이 산안법상 근로자 대표 선출 절차를 제대로 이행하지 않았다’며 노동부에 진정을 냈다. 근로자 대표는 사내 산업안전보건위에 노동자 측 대표 위원으로 참여해 노동 환경의 안전 보건 진단과 위험성 평가 등을 심의·의결할 권한을 가진다. 사업장 내에 노동자 과반수가 가입한 노조가 없다면 노동자 절반 이상의 서명이나 투표로 근로자 대표를 선출한다. 대표를 뽑을 때는 노동자 전체에 공고해야하고, 자율적·민주적 절차를 지켜야 한다.

노조는 지난해 12월 부천1물류센터 근로자 대표 선출이 졸속으로 진행됐다고 주장 중이다. 당시 후보자 모집 공고와 선거 결과 공고 등이 사내 게시판 한 곳에 작게 게시됐을뿐 사측의 별도 공지나 안내가 없어 공고 과정이 부실했다는 것이다.

노동부는 부천1물류센터 조사 결과를 토대로 근로자 대표 선출 과정에 문제가 있었다고 판단했다. 사측이 공고 절차는 지켰다고 봤지만 선출 과정에서 노동자 과반수의 참여가 이뤄지지 않는 등 민주성·자율성을 제대로 보장하지 않았다고 결론 내렸다.

노조는 다른 쿠팡CFS 사업장에서도 유사한 문제가 반복돼왔다고도 주장했다. 지난해 경기 여주물류센터도 근로자 대표 선출 절차 부실로 과태료 및 시정 조치를 부과받았다. 2020년 부천1물류센터에서는 기존 근로자 대표가 퇴사한 뒤 다른 노동자가 입후보해 당선됐는데, 사측이 당선을 취소하고 사측 관리자 출신을 근로자 대표로 재선출해 논란이 됐다.

노조는 사측이 관리자 출신을 근로자 대표로 선출해 산안위를 유리한 구도로 만들려한다고 의심한다. 최효 쿠팡물류센터지회 사무장은 “쿠팡CFS은 산안위를 어용 집단으로 만드는 행태를 중단해야 한다”며 “노동자의 민주적 참여 없이 구성된 산안위는 현장 안전을 말할 자격이 없다”고 말했다.

쿠팡CFS 관계자는 “회사는 법령 및 관련 절차에 따라 공정하게 산업안전보건위원회 근로자대표를 선출하고 있다”며 “감독기관의 일부 지적 사항은 즉시 시정했다”고 밝혔다.