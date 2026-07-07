캐나다 총리 “TKMS와 한화 모두 까다로운 요건 충족했다”···잠수함 수주전 초박빙 암시

마크 카니, 차세대 잠수함 사업자 TKMS 공식 발표 협상 결렬 시 차순위로는 한화오션 지정 “한국 실망 이해, 중요 전략적 파트너” 강조도

캐나다가 차세대잠수함도입사업(CPSP)에서 한국 기업 한화오션이 아닌 독일 방산업체 티센크루프마린시스템(TKMS)을 우선협상 대상자로 선정했다.

마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 TKMS를 최종 선정했다고 발표했다.

카니 총리는 “만약 (TKMS와의) 협상이 결렬되면 캐나다는 예비 공급업체인 한화오션을 우선 공급업체로 지정하고 그들과 협상을 진행할 권리를 보유한다”고 설명했다. 그는 이어 “TKMS와 한화 양사의 플랫폼 모두 캐나다 해군의 까다로운 요구 조건을 충족했다”며 수주전이 막판까지 초박빙이었음을 강조했다.

카니 총리는 TKMS가 기존에 독일·노르웨이 해군이 발주한 잠수함 물량 일부를 캐나다에 먼저 배정하기로 제안했다며, 이에 따라 캐나다는 애초 계획보다 앞당겨진 2034년에 잠수함 첫 4척을 조기 인도받을 수 있게 됐다고 설명했다. 이어 TKMS가 북대서양조약기구(나토)에 잠수함의 3분의 1을 공급하고 있다는 점도 강조했다.

카니 총리는 이날 발표에서 한국과의 지속적인 파트너십을 강조했다. 그는 “지난 주말 이재명 대통령과 길고 친밀한 대화를 나누며 이 사안에 대해서도 논의했다”며 “24시간 이후 (나토 정상회의가 열리는) 튀르키예 앙카라에서 만날 예정인 만큼 다른 전략적 현안을 논의하기로 약속했다”고 말했다.

그는 “한국의 실망감을 이해한다”면서도 “캐나다와 한국이 협력하는 분야는 이외에도 많고, 한국은 캐나다의 중요한 전략적 파트너”라고 강조했다.

CPSP는 노후한 캐나다 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 대형 사업이다. 이번 사업은 잠수함 건조 비용만 200억~300억캐나다달러(약 21조~32조원) 규모이며, 30년간 운영·유지보수·지원 비용까지 총사업비는 최대 500억캐나다달러(약 54조원)에 이를 것으로 전망됐다.

캐나다는 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 5% 늘리겠다는 나토의 합의를 지키기 위해 이러한 사업을 추진하고 있다.

한화오션과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)는 지난해 8월부터 이 사업을 두고 경쟁해 왔다. 한국은 이번 수주전을 위해 잠수함으로 태평양을 직접 횡단해 현지에 파견하는 등 민군 합동 총력전을 펼쳤지만, 승기를 잡지 못했다. 이재명 대통령도 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 카니 총리를 만나 전략적 협력을 약속하기도 했다. 독일은 나토 동맹국으로서 캐나다와의 협력 관계와 TKMS의 풍부한 잠수함 건조·수출 실적을 강점으로 내세워 왔다.