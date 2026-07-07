장맛비에 찜통더위까지···전국 흐리고 비, 낮 최고 34도

화요일인 7일 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다. 낮 최고기온은 34도까지 올라 무덥겠다.

기상청 단기예보를 보면 이날 오전에는 전국에, 오후부터 저녁 사이에는 중부지방과 전북 북부, 경북권, 경남 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.

기상청은 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 시속 약 70㎞의 속도로 빠르게 북동쪽으로 이동하면서 비를 뿌리고 있다고 설명했다.

예상 강수량은 수도권과 강원 내륙, 충청권에 20~60㎜, 강원 동해안과 경상권에 5~40㎜, 광주·전남에 5~10㎜로 예보됐다.

기상청은 “특히 오전 수도권과 충남권, 강원 내륙·산지를 중심으로 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 것으로 보여 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.

이날 오후부터 저녁 사이에는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 소나기는 돌풍과 천둥·번개를 동반하고 시간당 20㎜ 안팎으로 강하게 내리겠다.

당분간 기온은 전국 내륙을 중심으로 30도 이상으로 오르고, 최고 체감온도는 31도 안팎으로 올라 덥겠다. 열대야가 나타날 가능성도 있다.

이날 낮 최고기온은 27~34도로 예보됐다.