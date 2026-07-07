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장맛비에 찜통더위까지···전국 흐리고 비, 낮 최고 34도

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본문 요약

화요일인 7일 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다.

낮 최고기온은 34도까지 올라 무덥겠다.

기상청 단기예보를 보면 이날 오전에는 전국에, 오후부터 저녁 사이에는 중부지방과 전북 북부, 경북권, 경남 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.

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장맛비에 찜통더위까지···전국 흐리고 비, 낮 최고 34도

입력 2026.07.07 07:39

  • 오경민 기자

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출근하는 시민들이 우산을 쓰고 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 신호를 기다리고 있다. 정효진 기자

출근하는 시민들이 우산을 쓰고 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 신호를 기다리고 있다. 정효진 기자

화요일인 7일 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다. 낮 최고기온은 34도까지 올라 무덥겠다.

기상청 단기예보를 보면 이날 오전에는 전국에, 오후부터 저녁 사이에는 중부지방과 전북 북부, 경북권, 경남 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.

기상청은 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 시속 약 70㎞의 속도로 빠르게 북동쪽으로 이동하면서 비를 뿌리고 있다고 설명했다.

예상 강수량은 수도권과 강원 내륙, 충청권에 20~60㎜, 강원 동해안과 경상권에 5~40㎜, 광주·전남에 5~10㎜로 예보됐다.

기상청은 “특히 오전 수도권과 충남권, 강원 내륙·산지를 중심으로 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 것으로 보여 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.

이날 오후부터 저녁 사이에는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 소나기는 돌풍과 천둥·번개를 동반하고 시간당 20㎜ 안팎으로 강하게 내리겠다.

당분간 기온은 전국 내륙을 중심으로 30도 이상으로 오르고, 최고 체감온도는 31도 안팎으로 올라 덥겠다. 열대야가 나타날 가능성도 있다.

이날 낮 최고기온은 27~34도로 예보됐다.

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