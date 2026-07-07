하마스, 20년 만 가자지구 통치기구 해산···‘트럼프 평화위’ 구상 빨라지나

팔레스타인 무장정파 하마스가 6일(현지시간) 약 20년간 이어져 온 가자지구 통치 기구의 해산을 공식 발표했다.

하마스 공보국은 6일(현지시간) “모하메드 알파라 정부 비상대책위원장이 공식 사임서를 제출했다. 그는 가자지구 국가행정위원회(NCAG)로의 원활한 행정 및 권력 이양을 위해 기존 비대위를 해산하기로 했다”고 밝혔다.

비상대책위원회는 2023년 10월 가자지구 전쟁 초기에 기존 하마스의 정부 부처와 경찰 등 행정 인프라가 마비되면서 하마스 주도로 가동된 임시 행정 조직이다.

하마스 측은 “모든 공무원은 가자지구 NCAG 관할하에서 일할 준비가 된 사람들로, 앞으로도 평소와 다름없이 행정 서비스를 제공할 것”이라며 “이로써 권력 이양에 필요한 모든 행정적 절차를 마무리했다”고 설명했다. AFP 통신에 따르면 NCAG의 알리 샤스 위원장은 “NCAG는 필요한 자원과 역량이 갖춰지는 대로 국가적 책무를 인수할 만반의 준비가 되어 있음을 확인한다”고 말했다.

새롭게 가자지구의 치안과 행정을 맡게 될 NCAG는 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스 간의 휴전을 중재하며 설립한 ‘평화위원회’에 의해 창설된 기구다. 하마스의 이번 조치는 트럼프 대통령의 가자지구 평화 구상에 발맞춰, 가자지구의 행정권을 NCAG에 넘길 의지를 보여주는 조치로 보인다.

다만 평화위원회는 성명을 통해 “하마스의 통치 기구 해산 발표를 알고 있다”면서도 “궁극적으로 우리의 평가는 가자지구 주민들의 절박한 요구를 충족시키기 위한 약속이 아닌, 실질적인 행동을 기준으로 이뤄질 것”이라고 밝혔다.

당초 NCAG는 하마스의 무장 해제 거부 등으로 가자지구 내 권력 인수를 하지 못했다. 하마스는 오는 10월로 예정된 이스라엘 선거를 앞두고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구 전후 처리 구상인 ‘트럼프 평화안’ 이행과 협상을 고의로 지연시키고 있다면서 권력 이양을 미루고 시간을 끌어왔다.

하지만 하마스가 조건 없는 무장해제를 수용하지 않고 있어 NCAG가 치안권을 포함한 가자지구 통치권을 순순히 넘겨받을 수 있을지는 미지수다.

하마스의 가자지구 통치 기구 해체는 20년 만이다. 2006년 팔레스타인 총선에서 승리한 하마스는 현재 서안을 통치하고 있는 파타 정파와 불안정한 통합 정부를 구성했다. 그러나 선거 결과를 둘러싸고 정파 간 유혈 충돌이 격화하자 하마스는 2007년 6월 중순 파타 세력을 가자지구에서 완전히 몰아내고 무력으로 통제권을 장악했다.