서울 강남구가 여름방학을 맞아 초등학교 6학년·중학교 1학년을 대상으로 ‘서울대 AI 창작 캠프’와 ‘서울대 창의성 캠프’를 운영한다고 7일 밝혔다.

미래 사회에 필요한 생성형 인공지능(AI) 활용 능력과 창의적 사고력을 함께 키울 수 있도록 마련한 이번 프로그램은 서울대 교수진과 멘토가 참여해 특강, 실습, 팀 프로젝트, 멘토링을 결합한 프로젝트 기반 학습으로 운영한다.

서울대 AI 창작 캠프는 8월 4일 서울대 아시아연구소 삼익홀에서 중학생 72명을 대상으로 열린다. 참가 학생들은 ‘AI 글로벌 미래 국가 박람회’를 주제로 각국의 대사 역할을 맡아 자신이 대표하는 국가의 미래 비전과 문화, 기술, 환경, 교육, 우주 개발 등을 소개하는 AI 영상 콘텐츠를 직접 기획·제작한다.

학생들은 서울대 교수의 특강을 듣고, AI 영상 제작 도구 실습, 스토리텔링 기획, 영상 제작 프로젝트, AI 윤리 교육을 통해 AI 콘텐츠 제작 과정을 익힌다. 서울대 멘토가 학생들과 함께 아이디어를 구체화하고, 결과물을 완성하는 것을 돕는다.

‘서울대 창의성 캠프’는 서울대 관악 캠퍼스에서 운영된다. 중학교 1학년 과정은 8월 4~6일, 초등학교 6학년 과정은 8월 10~12일까지 각각 3일간 진행한다. 총 72명의 학생이 참여한다.

창의성 캠프는 서울대 교수의 강연, 팀 프로젝트, 창의성 진단, 멘토링 프로그램 등으로 진행한다. 학생들은 다양한 문제를 탐구하고 해결하는 과정을 통해 창의적 사고력과 문제 해결 역량을 기르고, 대학생 멘토와 교류해 진로 탐색 기회도 얻을 수 있다.

AI 창작 캠프 참가자는 7월 7~16일까지, 창의성 캠프 참가자는 7월 14~23일까지 모집한다. 자세한 내용은 강남미래교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김현기 강남구청장은 “서울대학교와 함께하는 이번 캠프가 학생들에게 미래 사회를 준비하는 의미 있는 성장의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들이 다양한 분야를 탐구하고 도전할 수 있는 미래교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.