9일까지 많은 비 예보에···제주 제외 전국 산사태 위기경보 ‘관심→주의’ 상향

산림청은 7일 오전 8시를 기해 서울을 비롯한 전국 11개 시도의 산사태 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 상향 발령했다고 밝혔다.

이에 따라 앞서 지난 3일 경보가 상향된 전남광주, 부산, 울산, 경남을 포함해 제주를 제외한 전국 15개 시도에 모두 주의 단계 산사태 위기경보가 발령된 상태다. 산사태 위기경보는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 운영된다.

경보 상향은 전국 대부분 지역에 9일까지 많은 비가 내릴 것으로 예보된 데 따른 것이다. 이날 8시 기준으로 충남 금산군에는 호우경보가 내려졌고, 충북과 전북·경북 일부지역에는 호우주의보가 발효됐다.

경기 남부와 강원 중·남부 내륙, 충남, 충북 중·북부, 전북 북·서부, 경북 북부 내륙 등에는 오는 9일까지 150㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예보됐다.

산림청은 “전국의 산사태 위기경보가 주의 단계로 상향된 많음 많은 비가 예보된 지역에서는 산림 주변 야외활동을 자제하고, 산사태취약지역 등 위험지역에는 접근하지 말아달라”며 “긴급재난문자와 마을방송 등 대피 안내에 귀를 기울여 대피명령이 내려지면 지정된 대피소로 신속히 대피해 달라”고 당부했다.