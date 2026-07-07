‘월드컵 농락’ FIFA 회장 “트럼프와 전화는 했다, 선수 징계 관여 안해” 궁색한 해명

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 6일(현지시간) 미국 축구대표팀의 핵심 공격수 폴라린 발로건(AS모나코)의 ‘출전정지 유예’로 인한 형평성 논란과 관련해 자신이 해당 결정에 관여하지 않았다고 밝혔다.

인판티노 회장은 이날 ‘FIFA 미디어’ 엑스 계정에 올라온 성명에서 “FIFA의 사법 기구는 독립적”이라고 밝혔다.

이어 FIFA 징계위 등이 “자율적으로 운영되며, FIFA 징계 규정을 적용하고 해당 규정과 제시된 구체적 사실에 근거해 사건을 결정한다”며 “그들의 독립성은 축구의 신뢰성과 청렴성을 위해 필수적이며, 이는 언제나 존중돼야 한다”고 했다.

FIFA의 발로건 징계 유예 결정에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 인판티노 회장 간의 관련 통화 사실이 보도된 바 있다. 앞서 발로건은 지난 2일 열린 보스니아 헤르체고비나의 2026 북중미 월드컵 32강전에서 레드카드를 받아 이날 열리는 벨기에와 16강전에 출전할 수 없게 돼 있었다.

하지만 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 직접 전화를 걸어 발로건의 출전정지를 재검토해달라고 요구한 것으로 전해졌다. 이후 FIFA는 발로건의 다음 경기 출전을 허용한다는 성명을 냈다.

인판티노 회장은 “그렇다. 나는 미국 대통령과 월드컵 관련 사안을 정기적으로 논의하며, 이번 사안에서도 전 세계의 국가 지도자, 정부 당국자, 축구 관계자, 기업 경영진으로부터 다양한 사안에 대해 전화를 받는 것과 마찬가지로 트럼프 대통령의 전화를 받았다”고 인정했다.

다만, “대화 중에 나는 FIFA의 독립적 사법 기구가 관여된 법적 절차가 진행 중이며, 이 사건은 결정권이 있는 기구에 의해 적정한 절차를 거쳐 결정될 거라고 설명했다”며 “이게 바로 FIFA 시스템이 작동하는 방식이며, 내가 항상 지킬 원칙”이라고 설명했다.

인판티노 회장은 “나는 FIFA 징계위 발표가 나오면 그 결정을 읽는다. 가끔 놀란다. 때때로 동의하고 때때론 동의하지 않는다”며 “그러나 내가 항상 하는 일은 그 결정과 결정을 내린 기구의 자율성을 존중하는 것이다. 독립 기관과 법치 존중은 우리 대회의 공정성과 FIFA의 신뢰성을 언제나 지켜주는 것”이라고 강조했다.