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[속보]LG엔솔, 2분기 매출 7.56조…‘흑자 전환’ 했다지만 영업이익은 급감

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본문 요약

LG에너지솔루션이 올해 2분기 연결 기준 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원의 잠정 실적을 기록했다고 7일 공시했다.

직전 분기인 올해 1분기와 비교하면 매출은 15.3% 늘었으며 영업이익은 적자에서 흑자로 돌아섰다.

상반기 누계 실적은 매출 14조1152억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 10.5% 증가했으나 누계 영업이익은 945억원 적자를 기록해 적자 전환했다.

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[속보]LG엔솔, 2분기 매출 7.56조…‘흑자 전환’ 했다지만 영업이익은 급감

입력 2026.07.07 09:05

  • 박홍두 기자

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LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션이 올해 2분기 연결 기준 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원의 잠정 실적을 기록했다고 7일 공시했다.

지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 24.8% 증가했으나 영업이익은 77.0% 감소했다. 직전 분기인 올해 1분기와 비교하면 매출은 15.3% 늘었으며 영업이익은 적자에서 흑자로 돌아섰다. 상반기 누계 실적은 매출 14조1152억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 10.5% 증가했으나 누계 영업이익은 945억원 적자를 기록해 적자 전환했다.

이번 2분기 실적에는 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 제도에 따른 북미 생산 보조금 2410억원이 반영됐다. 세액공제 금액을 제외한 2분기 순수 매출액은 7조3193억 원이며 영업이익은 1277억 원의 적자를 나타냈다. 보조금 효과를 제외한 영업이익률은 마이너스 1.7%다.

LG에너지솔루션은 올해 1분기부터 북미 생산 보조금 회계 표시 방식을 변경했다. 이에 따라 공시 재무제표에는 보조금을 포함한 금액이 ‘매출 및 기타수익’으로 표기된다.

LG에너지솔루션 측은 이번 실적 전망치가 본사 및 자회사, 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 잠정치이며 향후 확정치와 다를 수 있다고 밝혔다.

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