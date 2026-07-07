국내 500대 기업 임원 자사주 가치 1조8000억…1위는?

에이피알 신재하 부사장 보유분 1763억

국내 500대 기업의 비오너 전문경영인과 임원이 보유한 자사주의 가치가 1년여 만에 2배 이상 늘어 1조8000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 뷰티테크 기업인 에이피알의 신재하 부사장이 보유한 자사주 가치가 1763억원으로 가장 많았다.

기업분석연구소 리더스인덱스는 7일 국내 매출 상위 500대 기업 중 상장사 331곳의 비오너 임원 자사주 현황을 분석한 결과, 자사주 보유 임원이 조사 대상 기업 전체 임원(1만5780명)의 26.5%에 해당하는 4174명으로 지난해(3554명)보다 620명 늘었다고 밝혔다.

이들이 보유한 자사주의 평가액은 지난달 30일 종가 기준 총 1조8485억원으로, 지난해(3월31일 종가 기준) 7779억원보다 137.6% 증가했다. 특히 자사주 보유가치 상위 100명의 평가액은 1조1590억원으로 전체 67.2%를 차지했다. 이들 보유지분 가치는 지난해 4337억원보다 167.2% 증가해 전체 증가율을 웃돌았다.

자사주 보유가치가 가장 큰 임원은 신재하 에이피알 부사장이었다. 신 부사장은 지난해와 같은 45만7310주를 보유하고 있지만, APR 주가가 1년 동안 450% 이상 오르면서 평가액이 1762억9300만원으로 불었다.

2위는 게임개발사인 크래프톤의 김창한 대표로, 자사주 57만5199주를 보유해 평가액이 1357억7479만원으로 나타났다. 다만 지난해 보유한 자사주 55만4055주의 평가액이 1853억3140만원었던 것을 감안하면 평가액은 26.8% 감소했다. 3위는 정재훈 에이피알 경영지원본부장 전무로, 그가 보유한 자사주는 지난해 1500주에서 올해 27만8000주로 크게 늘었다. 평가액도 1억470만원에서 1071억6900만원으로 급증했다.

이어 이민경 에이피알 해외사업본부장 전무(약 944억원) 김용범 메리츠금융지주 대표이사 부회장(약 422억원), 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(약 379억원), 기우성 셀트리온 대표이사 부회장(약 354억원), 노태문 삼성전자 대표이사 사장(약 329억원), 안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(약 220억원), 신재우 에이피알 상무(약 202억원)가 뒤를 이었다.

이 중 곽 사장의 자사주는 지난해 5770주에서 올해 1만4312주로 늘었다. 여기에 SK하이닉스 주가도 크게 오르면서 평가액은 11억원대에서 379억원대로 33배 이상 증가했다. 노 사장은 보유한 자사주가 지난해 2만8000주에서 올해 9만8557주로 늘고, 여기에 주가 상승도 겹치면서 평가액이 20배 늘었다.

임원 자사주 보유 비율이 가장 높은 기업은 현대자동차로 나타났다. 현대차는 임원 458명 중 96.3%인 441명이 자사주를 보유하고 있었고, 기아도 임원 173명 중 162명인 93.6%가 자사주를 보유했다. 리더스인덱스는 “상법 개정으로 자사주 소각 의무화가 도입된 가운데, 두 기업은 보유 자사주 일부를 임원 성과보상으로 활용한 것으로 보인다”고 분석했다.