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무안 해상서 낚시 보트 전복···1명 구조·1명 실종

입력 2026.07.07 09:59

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해경이 지난 6일 오후 10시쯤 전남광주통합특별시 무안군 탄도 인근 해상에서 레저보트 전복 사고로 표류하던 A씨를 구조하고 있다. 목포해경 제공

해경이 지난 6일 오후 10시쯤 전남광주통합특별시 무안군 탄도 인근 해상에서 레저보트 전복 사고로 표류하던 A씨를 구조하고 있다. 목포해경 제공

전남광주통합특별시 무안군 탄도 인근 해상에서 낚시를 하던 레저보트가 전복돼 1명이 구조되고 1명이 실종됐다. 해경은 경비함정과 민간선박, 드론 등을 투입해 이틀째 수색을 벌이고 있다.

7일 목포해양경찰서에 따르면 지난 6일 오후 8시36분쯤 “아침에 낚시를 하러 나간 레저보트와 연락이 닿지 않는다”는 실종자 가족의 신고가 접수됐다. 보트에는 A씨(70대)와 B씨(60대)가 타고 있었던 것으로 전해졌다.

해경은 신고를 받고 사고 추정 해역에 함정 등을 보내 해상과 육상 수색에 나섰다. 같은 날 오후 10시쯤 구명조끼를 입고 바다에 표류하던 A씨를 발견해 구조했다. A씨는 저체온증을 호소해 병원으로 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 상태다.

해경은 실종된 B씨를 찾기 위해 서해특수구조대 등 경비함정 4척과 해양재난구조대 등 민간선박 17척을 동원해 밤샘 수색을 벌였다. B씨는 현재까지 발견되지 않았다.

구조된 A씨는 해경 조사에서 “6일 오전 9시쯤 출항해 탄도 인근 해상에서 낚시하던 중 보트가 전복돼 바다에 뛰어들었다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

해경은 사고 해역을 중심으로 수색 범위를 넓히고 있다. 선박과 드론 등을 투입해 B씨를 찾는 한편 사고 수습이 끝나는 대로 보트가 전복된 경위를 조사할 방침이다.

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