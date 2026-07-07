강원도, 임산부 꾸러미 지원 신청 20일까지 연장···4400명→6491명으로 확대

강원도는 올해 임산부 친환경농산물 지원사업의 신청 기간을 오는 20일까지 연장한다고 7일 밝혔다.

이는 임산부와 출산 초기 산모의 건강 증진과 친환경농산물의 소비 기반을 확대하기 위해 추진하는 사업이다.

강원도는 애초 4400명을 지원할 계획이었으나 최근 국비를 추가 확보함에 따라 지원 규모를 6491명으로 확대했다.

이에 따라 2091명이 추가로 지원받을 수 있게 됐다.

지난달 17일부터 신청을 받은 결과 현재까지 4920명이 신청했다.

지원 규모가 확대되면서 1571명이 추가로 신청할 수 있게 됐다.

강원도는 더 많은 임산부가 지원 혜택을 받을 수 있도록 신청 기간을 연장하고 사업 참여를 독려할 계획이다.

지원 대상은 강원도에 주소를 둔 임산부 또는 지난해 1월 1일 이후 출산한 산모다.

대상자로 선정되면 올해 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원받을 수 있다.

지원 비율은 보조금 80%, 자부담 20%(4만8000원)이다.

주소지 시·군에서 안내하는 방법에 따라 신청하면 된다.

임원택 강원도 친환경농업과장은 “국비를 추가로 확보해 더 많은 임산부가 혜택을 받을 수 있게 됐다”며 “연장된 신청 기간 내에 꼭 신청해 건강한 먹거리 지원 혜택을 받으시길 바란다”고 말했다.