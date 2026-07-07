창간 80주년 경향신문

유엔 사무총장 “AI 살인로봇 국제법으로 금지해야···도덕적으로 혐오스러워”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 치명적 자율무기를 '살인 로봇'이라고 칭하며 규제 필요성을 역설했다.

앤트로픽은 자사의 AI 모델을 대규모 감시나 자율 살상 무기 등에 사용해서는 안 된다고 주장했으나 국방부는 합법적인 모든 활동에 사용할 수 있어야 한다며 대립했다.

민간용으로 설계된 AI 시스템과 칩이 전장과 군 지휘부에 점차 더 많이 배치되면서 군대가 언제 AI를 사용하고, 언제 인간이 개입해야 하는지에 관한 논쟁이 끊임없이 불거지고 있다고 WSJ는 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유엔 사무총장 “AI 살인로봇 국제법으로 금지해야···도덕적으로 혐오스러워”

입력 2026.07.07 10:09

수정 2026.07.07 10:43

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. 로이터연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. 로이터연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 치명적 자율무기를 ‘살인 로봇’이라고 칭하며 규제 필요성을 역설했다.

6일(현지시간) AFP통신에 따르면 구테흐스 사무총장은 스위스 제네바에서 열린 인공지능(AI) 거버넌스 관련 행사에서 “(치명적 자율무기는) 도덕적으로 혐오스러운 것”이라며 규제 마련을 촉구했다.

그는 “기계가 인간의 통제나 판단 없이 표적을 선정하고 공격해 생명을 앗아가는 것은 윤리적으로 용납할 수 없다”며 치명적 자율무기를 국제법으로 금지해야 한다고 강조했다. 이어 “잔혹한 일이 벌어질 때까지 기다려서는 안 된다”며 “어떤 결정들은 영원히 인간이 해야 하며, 그중에서도 타인의 생명을 앗아가는 결정만큼 중요한 일은 없다”고 말했다.

월스트리트저널(WSJ)은 구테흐스 사무총장의 이러한 발언이 올해 초 미국 국방부와 앤트로픽 간 갈등의 핵심이었던 AI 안전성 논란을 다시 수면으로 끌어올렸다고 짚었다.

미 국방부와 앤트로픽 간 갈등은 미군이 올해 초 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 체포 작전 과정에서 앤트로픽의 클로드를 사용한 것으로 알려지면서 불거졌다. 앤트로픽은 자사의 AI 모델을 대규모 감시나 자율 살상 무기 등에 사용해서는 안 된다고 주장했으나 국방부는 합법적인 모든 활동에 사용할 수 있어야 한다며 대립했다.

민간용으로 설계된 AI 시스템과 칩이 전장과 군 지휘부에 점차 더 많이 배치되면서 군대가 언제 AI를 사용하고, 언제 인간이 개입해야 하는지에 관한 논쟁이 끊임없이 불거지고 있다고 WSJ는 전했다.

AI 무기 사용을 지지하는 측과 방위산업 관계자들은 자율무기가 여전히 인간의 통제하에 있으며, AI 덕분에 인간이 고도의 작전을 빠르고 정확하게 수행할 수 있게 될 것이라고 주장한다.

반면, AI도 실수를 저지르기 때문에 긴박한 상황에서 인간이 기계에 통제권을 넘기는 것은 위험하다는 반론도 있다. AI 시스템이 인간의 통제를 벗어나 인간을 공격할 수 있으며, AI에 무기를 장착하는 것은 그런 위험을 가속할 뿐이라는 주장도 나온다.

WSJ은 AI 시스템을 어떻게 규제해야 하는지에 관한 논쟁이 여전히 격렬하다면서, 미국 정부가 AI 모델 출시 전 안전성을 검증할 수 있는 절차를 마련 중이라고 전했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글