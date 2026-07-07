KAI, 네이버와 피지컬 AI 기반 미래 전투체계 플랫폼 공동 개발

항공우주·방산 AI 분야 협력 MOU 체결

한국항공우주산업(KAI)이 네이버·네이버클라우드와 손잡고 국내 독자 기술을 바탕으로 피지컬 인공지능(AI) 기반 미래 전투체계 플랫폼을 공동 개발한다.

KAI는 네이버·네이버클라우드와 전날 경남 사천 KAI 본사에서 ‘항공우주·방산 AI 분야 협력을 위한 전략적 제휴협약(MOU)’을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 3사는 우선 무인기 자율비행·자율임무 수행 기술과 미래 전투체계 통합 AI 플랫폼 개발을 추진하기로 했다. 국내 안보 환경에 최적화된 독자적 국방 AI를 구현해 해외 의존성을 최소화하고 국방 AI 기술 주권을 확보할 계획이다.

이어 정부 주도의 국가 연구개발 과제와 블록펀딩 사업에 공동으로 참여해 차세대 방산 피지컬 AI 핵심 기술을 선점하고, 실질적인 후속 사업화로 연계할 수 있는 민·관·군 협력의 기반을 다지는 등 신사업도 공동 발굴도 진행한다.

또 유·무인복합체계(MUM-T) 등 미래 항공우주 플랫폼에 AI를 내재화해 자율화 수준을 고도화하고, 방산·항공 분야 협력사와의 AI 협력 체계를 확대해 국내 국방 AI 생태계 조성과 산업 경쟁력을 강화할 방침이다.

유·무인 전투기와 위성 등이 초연결되는 차세대공중전투체계(NACS)를 개발 중인 KAI는 이번 협력으로 KAI의 무인기 플랫폼과 AI 파일럿 등 피지컬 AI 개발 가속화에 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

김종출 KAI 대표는 “글로벌 방산 AI 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있어 3사의 핵심역량을 결합한 공동 대응이 필요하다”며 “KAI의 항공·방산 전문성과 팀네이버의 AI·클라우드 기술력이 만나 대한민국이 국방 AI 기술 주권을 확립하고, 피지컬 AI 기반 무인기 및 미래 전투체계 분야에서 글로벌 경쟁력을 높여나갈 수 있다고 확신한다”고 밝혔다.

최수연 네이버 대표는 “국방·안보 분야에서의 기술 자립은 국가적 주권과 직결되는 만큼, 독자적인 소버린 AI 인프라를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”라며 ”팀네이버의 고도화된 AI 역량과 KAI의 방산 인프라를 결합해 대한민국 국방 안보의 기술 주권을 공고히 하고, 미래 방산 산업의 새로운 글로벌 경쟁력을 창출할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.