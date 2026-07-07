광안대교 통행료 8일부터 무료···부산시, 교통소통 모니터링 대폭 강화

부산시는 8일부터 평일 출퇴근 시간대(오전 6~9시, 오후 6~8시) 광안대교를 이용하는 모든 차량의 요금을 무료화한다고 7일 밝혔다.

부산시에 따르면 이는 지난달 부산시의회가 ‘부산광역시 유료도로 통행료 징수 등에 관한 조례 일부 개정조례안’을 통과시킨 데 따른 조처다.

부산시는 2018년부터 출퇴근 시간 할인율을 기존 20%에서 50%로 확대하고, 지난해 5월부터는 할인 적용 시간대를 오전 7시에서 6시로 앞당겼다. 다만 이 같은 조치에도 을숙도대교와 산성터널이 출퇴근 시간 무료라는 점 때문에 일각에서는 형평성 논란이 제기되기도 했다.

이번 통행료 무료화는 별도 절차 없이 출퇴근 시간대 톨게이트를 통과하는 모든 차량에 적용된다. 토요일과 공휴일에는 적용되지 않는다. 출퇴근 시간대가 아닐 때 광안대교를 이용하는 차량에는 기존과 같이 500~1500원의 비용이 부과된다.

시는 통행료가 사라지면서 차량이 몰릴 것에 대비해 교통소통상황 모니터링을 대폭 강화한다. 불필요한 갓길 정차나 과도한 서행 등 혼잡을 유발하는 행위를 계도하고, 필요하면 해당 차량을 통행료 면제에서 제외하는 등의 대책도 검토 중이다.

임경모 부산시 도시혁신균형실장은 “출퇴근 노동자의 교통비 부담 완화는 물론, 부산시 유료도로 운영 정책의 일관성과 형평성도 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.