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흩어진 정보를 한 번에···경기도, 생성형 AI 플랫폼 ‘경기도 이주민 포털’ 8일 개통

입력 2026.07.07 10:22

구글 선호 매체로 추가
경기도청. 경기도 제공

경기도청. 경기도 제공

경기도가 기관·사이트별로 흩어져 있던 이주민 관련 정보를 한곳에 모으고 자동 번역 기능까지 갖춘 통합 정보제공 플랫폼 ‘경기도 이주민 포털’을 오는 8일부터 운영한다고 7일 밝혔다.

경기도 이주민 포털은 생활·행정·고용·교육·의료·복지 등 이주민에게 필요한 정보를 한곳에서 제공하는 온라인 플랫폼이다. 포털은 생성형 인공지능(AI) 기반 챗봇과 다국어 자동 번역 기능을 탑재해 한국어에 익숙하지 않은 이주민들이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 찾을 수 있다. 체류 자격, 노무, 생활 분야 등 이주민이 자주 묻는 질문을 중심으로 데이터를 학습해 실시간 질의응답 서비스도 제공한다.

또 이용자 간 생활정보를 공유하고 지역사회와 소통할 수 있는 커뮤니티 기능도 마련했다. 지역별 커뮤니티를 통해 의료 이용 경험, 교육 정보, 지역 행사 소식 등을 공유할 수 있다. 또 위치 기반 서비스를 활용해 거주 지역 중심의 생활밀착형 정보를 볼 수 있다.

경기도는 지난 5월 말 포털 구축을 완료한 이후 시스템 안정성과 서비스 품질 향상을 위해 내부 직원과 이주민 커뮤니티를 대상으로 시범운영을 진행해 왔다.

경기도 이주민 포털은 오는 8일부터 주요 포털 사이트 검색을 통해 접속할 수 있다. PC와 스마트폰, 태블릿 등 다양한 모바일 기기에서도 편리하게 이용할 수 있도록 화면과 메뉴가 자동으로 최적화되는 반응형 웹 방식이다.

윤현옥 경기도 이민사회정책과장은 “경기도 이주민 포털은 언어와 정보의 장벽으로 어려움을 겪는 이주민들이 필요한 정보를 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 마련한 통합 플랫폼”이라며 “앞으로도 현장의 의견을 지속적으로 반영해 이주민의 안정적인 지역사회 정착과 사회통합을 지원하는 대표 서비스로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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