‘골칫거리’ 러브버그 친환경 방제제로 잡는다···산림과학원, 실증실험으로 효과 확인

해마다 수도권 일대에서 대발생해 ‘골칫거리’가 된 붉은등우단털파리(러브버그) 밀도를 조절하기 위한 친환경 방제제의 효과가 입증됐다.

산림청 국립산림과학원은 유기농업자재를 활용한 야외 실증 실험에서 탁월한 러브버그 살충과 방제 효과를 확인했다고 7일 밝혔다.

러브버그는 털파리과 우단털파리속에 속하는 곤충이다. 암수가 교미 후에도 붙어 다니는 습성 때문에 러브버그라는 이름이 붙여졌다. 해충은 아니지만 몇 년 전부터 6~7월에 서울, 인천, 경기 등 수도권을 중심으로 대발생하면서 생활 불편을 야기하는 골칫거리가 됐다.

산림과학원은 러브버그를 친환경적으로 방제하기 위해 지난해 실내 실험을 거쳐 살충 효과가 검증된 유기농업자제를 선발하고, 올해 야외 실증 실험을 진행했다.

실험은 러브버그 대량 출몰 지역인 서울 백련산과 인천 계양산에서 고삼추출물 입제를 방제제로 사용해 처리구와 무처리구의 성충 우화율을 비교 분석하는 방식으로 진행됐다. 그 결과 방제제를 살포한 지역에서 59.3%의 살충 효과가 나타났다. 친환경 방제제 처리만으로 러브버그 발생 밀도가 절반 이하로 줄어든 것이다.

산림과학원은 이번 실험 과정에서 방제 효율을 극대화할 수 있는 최적의 시기도 분석했다. 성충이 산란한 알이 유충으로 부화해 본격적으로 활동하는 어린 유충 시기에 집중적으로 친환경 방제 처리를 하면 다음해 러브버그 발생 밀도를 크게 줄일 수 있다는 게 산림과학원 분석이다.

산림과학원은 이번 실험 결과를 바탕으로 방제제 처리 시기와 횟수를 최적화하는 후속 연구를 진행할 방침이다. 박용환 산림과학원 연구사는 “이번 야외 실증 실험을 통해 친환경 식물추출물이 러브버그 확산을 막고 밀도를 조절하는 매우 확실하고 효과적인 대안임이 증명됐다”며 “후속 연구를 통해 시민 불편을 최소화할 수 있는 고효율 방제 기술을 완성하겠다”고 말했다.