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본문 요약

강원 속초시는 올해 44억 원을 들여 3944개 하수도 맨홀에 추락 방지시설을 설치하기로 했다고 7일 밝혔다.

속초시는 이번 사업을 통해 집중호우나 시설물 파손 등 돌발 상황에서 발생할 수 있는 안전사고를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 "시민의 생명과 안전보다 중요한 가치는 없다"며 "맨홀 추락 방지시설 설치와 하수도 시설물에 대한 지속적인 점검을 통해 안전사고를 예방하도록 하겠다"고 말했다.

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“맨홀 추락 방지시설 설치로 시민 안전 지킨다”···속초시 3994개 설치

입력 2026.07.07 10:29

  • 최승현 기자

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집중호우·도로 안전사고 대비

맨홀 추락 방지시설. 속초시 제공

맨홀 추락 방지시설. 속초시 제공

강원 속초시는 올해 44억 원을 들여 3944개 하수도 맨홀에 추락 방지시설을 설치하기로 했다고 7일 밝혔다.

이는 국지성 집중호우 등으로 인해 맨홀 뚜껑이 이탈하거나 개방되는 사례가 이어지면서 보행자 추락사고 위험이 커지고 있는데 따른 조치다.

맨홀 내부에 설치된 추락 방지시설은 예기치 않게 뚜껑이 열리거나 이탈하더라도 사람의 추락을 막는 역할을 한다.

속초시는 설치 기간을 단축하고, 우기 전 사업을 마무리하기 위해 사업 대상지를 18개 구간으로 분할 발주해 공사를 진행하기로 했다.

하수도 상습침수구역을 중심으로 추락 방지시설을 차례대로 설치할 예정이다.

또 노후 맨홀에 대한 점검과 정비도 병행하기로 했다.

속초시는 이번 사업을 통해 집중호우나 시설물 파손 등 돌발 상황에서 발생할 수 있는 안전사고를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 “시민의 생명과 안전보다 중요한 가치는 없다”며 “맨홀 추락 방지시설 설치와 하수도 시설물에 대한 지속적인 점검을 통해 안전사고를 예방하도록 하겠다”고 말했다.

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