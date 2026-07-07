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미, 중 태평양 미사일 발사에 “불투명한 핵무기 증강, 세계에 우려”

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본문 요약

미국 국무부가 중국군의 태평양 미사일 발사를 두고 "불투명한 핵무기 증강으로 지역과 세계에 우려를 불러일으키고 있다"며 군비 통제 논의에 참여하라는 입장을 밝혔다.

미국 국무부는 6일 웹사이트에 성명을 내고 "미국은 중국군이 잠수함에서 비무장 대륙간 탄도 미사일을 시험 발사하는 전 과정을 감시했으며, 해당 미사일은 남태평양에 떨어졌다"고 밝혔다.

미국 국무부는 "미국이 핵 확산을 막기 위해 그 어느 때보다도 노력하는 시기에 중국은 반대로 행동했다"며 "중국의 급속하고 불투명한 핵무기 증강은 지역과 국제사회의 우려 사항이 되고 있다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미, 중 태평양 미사일 발사에 “불투명한 핵무기 증강, 세계에 우려”

입력 2026.07.07 10:30

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미, 중 태평양 미사일 발사에 “불투명한 핵무기 증강, 세계에 우려”

미국 국무부가 중국군의 태평양 미사일 발사를 두고 “불투명한 핵무기 증강으로 지역과 세계에 우려를 불러일으키고 있다”며 군비 통제 논의에 참여하라는 입장을 밝혔다.

미국 국무부는 6일(현지시간) 웹사이트에 성명을 내고 “미국은 중국군이 잠수함에서 비무장 대륙간 탄도 미사일을 시험 발사하는 전 과정을 감시했으며, 해당 미사일은 남태평양에 떨어졌다”고 밝혔다.

미국 국무부는 “미국이 핵 확산을 막기 위해 그 어느 때보다도 노력하는 시기에 중국은 반대로 행동했다”며 “중국의 급속하고 불투명한 핵무기 증강은 지역과 국제사회의 우려 사항이 되고 있다”고 밝혔다. 이어서 “우리는 중국이 의미있는 군비 통제 논의에 참여하고, 모든 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 약속에 따라 대륙간 탄도미사일 및 우주 발사체에 대한 정기적 통보 조치를 이행하기를 촉구한다”고 밝혔다.

미국 국무부는 “미국은 우리의 동맹국과 파트너에 대한 방위 약속을 확고히 지키고 있다”고 밝혔다.

중국 해군 전략핵잠수함은 전날 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다고 밝혔다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 미사일 발사를 두고 “중국의 연례 군사 훈련의 일환으로 국제법과 관례에 따라 진행되는 것이며, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것은 아니다”라고 밝혔다.

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