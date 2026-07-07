‘장윤기 부실수사 의혹’ 검찰, 광주 광산경찰서 압수수색

검찰이 장윤기 사건에 대한 경찰의 부실수사 의혹을 확인하기 위해 강제수사에 착수했다.

광주지검은 7일 오전 광주 광산경찰서 형사과 사무실과 A경감 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다. 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의다.

검찰은 형사부장검사를 팀장으로 전담수사팀도 꾸렸다. 수사팀은 검사 4명과 수사관 15명으로 구성됐다. 현행 법령상 검찰은 경찰관의 직무상 비위 사건을 직접 수사할 수 있다.

A경감은 장윤기 사건을 담당했던 광산경찰서 수사팀장이다. 광주경찰청은 전날 A경감을 증거인멸 혐의로 긴급체포했다. A경감은 장윤기 차량 안에 있던 케이블타이를 증거물로 압수하지 않은 혐의를 받고 있다.

케이블타이는 장윤기가 피해자를 차량으로 끌고 가려 할 때 사용했을 가능성이 제기된 물품이다. 차량 내부 투명 비닐봉지 안에 있었던 것으로 파악됐다.

경찰 수사를 둘러싼 의혹은 또 있다. 수사팀은 장윤기 구속 직후 현직 경찰관인 장윤기 부친에게 장윤기 원룸 주소와 현관문 비밀번호를 알려준 것으로 전해졌다. 부친은 이튿날 원룸에 들어가 훼손된 성인용품을 훼손한 것으로 전해졌다.

장윤기 본가에 있던 과거 휴대전화들이 소각된 정황도 나왔다. 경찰은 차량 트렁크에 있던 과거 블랙박스 메모리카드도 발견하지 못했다.

국립과학수사연구원 DNA 감식 보고서 처리도 문제가 됐다. 경찰은 보고서를 송치 나흘 뒤 받고도 전산 송부를 누락했다가 지난 2일에야 검찰에 보냈다.

장윤기는 지난 5월5일 광주 광산구 한 고등학교 앞 인도에서 귀가하던 이채원양(17)을 자신의 차량으로 끌고 가려다 흉기로 살해한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 이를 막으려던 남고생을 다치게 한 혐의도 받는다.

경찰은 장윤기를 살인과 살인미수 혐의로 검찰에 넘겼다. 검찰은 보완수사 뒤 장윤기가 성폭행 목적으로 피해자를 납치하려 했다고 보고 성폭력처벌법상 강간 등 살인 혐의를 추가했다.