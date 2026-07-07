국내 네번째 ‘영천경마공원’ 공개 초읽기···9월 개장 전 최종 점검

경북도는 오는 9월 ‘렛츠런파크 영천(영천경마공원)’ 개장을 앞두고 이달 중 두 차례에 걸쳐 최종 점검을 벌인다고 7일 밝혔다.

실전형 모의경주를 포함한 최종 리허설은 이달 18일과 25일에 각각 진행될 예정이다. 이는 실제 경주일과 동일한 환경에서 경주마 수송·마방 운영·출전 관리·경주 시행·관람객 안전 및 시설 운영 전반을 종합적으로 점검하는 개장 전 최종 검증 절차다.

점검 당일 부산경남에서 훈련 중인 경주마들이 영천으로 이동해 경주를 치르는 방식으로 시행된다. 이는 미국·호주·일본 등 주요 경마 선진국에서 널리 활용되는 국제 표준 운영 모델이라고 경북도는 설명했다.

렛츠런파크 영천은 영천시 금호읍 일대에 조성된 경북권 최초의 경마공원이다. 과천·제주·부산경남에 이어 국내에서 네 번째로 들어서게 된다.

경북도는 2009년 12월 경마공원을 유치한 후 약 16년간 준비 및 대규모 투자를 거쳐 개장을 앞두게 됐다고 설명했다. 총 3000석 규모의 관람대와 자연 친화형 수변공원, 국제 수준의 경주로 시설을 갖췄다.

도는 경마공원 조성과 함께 말산업 육성, 관광·레저산업 활성화, 지역경제 성장의 거점 역할을 할 핵심 프로젝트가 될 것으로 기대한다.

이철우 경북도지사는 “렛츠런파크 영천은 단순한 경마시설이 아니라 지역경제와 관광산업에 새로운 활력을 불어넣을 성장 거점”이라며 “성공적인 개장을 발판으로 한국마사회 본사의 영천 이전까지 성사된다면 경북은 세계적인 말산업 중심지로 도약하고, 대한민국 말산업을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김할 것”이라고 말했다.