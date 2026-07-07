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경북, ‘일자리편의점’ 6곳으로 확대···경력보유여성 재취업 지원 강화

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경북도는 경력보유여성의 재취업을 지원하는 이른바 '일자리 편의점'을 6곳으로 늘렸다고 7일 밝혔다.

특히 취업자의 약 60%는 장기 고용으로 이어지는 등 경력보유여성의 안정적인 재취업 통로 역할을 하고 있다는 게 경북도의 설명이다.

경북도는 경력 유형과 기업 수요에 따라 구직자에게 맞춤형 일자리를 제공하고, 경력보유여성을 고용한 참여 기업에는 인건비의 50%를 3개월간 지원한다.

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경북, ‘일자리편의점’ 6곳으로 확대···경력보유여성 재취업 지원 강화

입력 2026.07.07 11:05

  • 백경열 기자

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 경력보유여성의 재취업을 지원하는 이른바 ‘일자리 편의점’을 6곳으로 늘렸다고 7일 밝혔다.

일자리 편의점은 미성년 자녀를 둔 경력보유여성에게 단기 일자리를 제공하고, 근무시간 동안 자녀 돌봄까지 연계하는 경북도의 대표 여성 일자리 지원사업이다. 도는 2024년부터 사업을 진행 중이다.

경북도는 이달부터 기존 3곳(구미·예천·포항)과 함께 경주·영주·칠곡 등 3곳에 일자리 편의점을 추가 설치하고 운영에 나선다. 지난해의 경우 351명이 취업에 성공한 것으로 집계됐다.

특히 취업자의 약 60%는 장기 고용으로 이어지는 등 경력보유여성의 안정적인 재취업 통로 역할을 하고 있다는 게 경북도의 설명이다.

경북도는 경력 유형과 기업 수요에 따라 구직자에게 맞춤형 일자리를 제공하고, 경력보유여성을 고용한 참여 기업에는 인건비의 50%(최대 90만원)를 3개월간 지원한다. 도는 출산과 육아로 경력이 단절된 여성의 경제활동 복귀를 돕고, 지역 소상공인 및 중소기업의 인력난 해소를 위해 사업을 마련했다.

이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “앞으로도 지역 여성의 사회·경제활동 참여를 확대할 수 있는 다양한 정책을 마련하겠다”고 말했다.

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