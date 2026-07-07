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‘순창고추장·제주감귤’ 향토자원 상표 지킨다···지재처, 권리화 지원사업

입력 2026.07.07 11:11

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향토자원 지식재산 보호 지원사업 안내문. 지식재산처 제공

향토자원 지식재산 보호 지원사업 안내문. 지식재산처 제공

순창고추장을 미국 시장에 판매하려던 국내 기업은 현지에서 이미 ‘순창고추장’ 상표가 등록돼 있어 시장 진출에 어려움을 겪었다. 현지에서 소송을 벌인 끝에 상표는 되찾을 수 있었지만, 소송에만 4년의 시간과 200만달러(약 30억원)의 비용이 소요됐다.

지식재산처가 유사 사례를 막기 위해 향토 브랜드의 권리화를 지원한다. 지식재산처는 향토자원의 국내외 원산지 오인 유인 유발 행위를 예방하고 상표권 확보 등을 돕기 위해 ‘향토자원 지식재산 보호 지원사업’을 추진한다고 7일 밝혔다.

제주감귤이나 울릉물엉겅퀴처럼 지역의 역사와 문화, 지리적 특성을 나타내는 향토자원이 다른 지역이나 해외에서 무단 사용돼 가치가 훼손되고 경제적 피해로 이어지는 것을 예방하기 위한 사업이다. 향토자원의 지리적 특성, 지역과의 인과관계 등을 분석해 국내뿐 아니라 해외에서까지 원스톱으로 권리화를 지원한다.

지원 사업에 선정되면 향토자원의 지리적 특성간 연관성과 등록요건 등의 검토를 거쳐 지리적표시 증명표장 등록 등 국내외 권리화를 지원받게 된다. 기존에 국내 상표를 보유한 경우에는 주요 수출국이나 수출 예정국 상표 제도에 적합한 권리화 전략 수립을 지원받을 수 있다.

지식재산처는 오는 21일까지 지원 사업 신청을 접수할 예정이다. 지원 사업 신청은 향토자원 품질과 생산방법, 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 지자체가 할 수 있다. 사업에 관한 자세한 내용과 신청 방법은 지식재산보호 종합포털(ip-navi.or.kr)에서 확인할 수 있다.

박진환 지식재산처 지식재산분쟁대응국장은 “한류 열풍에 힘입어 K-브랜드의 위상이 높아지면서 국내 향토자원 상표를 무단 섬점하는 사례가 늘고 있다”며 “지역의 고유한 특성을 반영하는 향토자원은 지역 경제 성장과 K-브랜드 확장에 크게 기여할 잠재력을 지니고 있는 만큼 권리 보호를 위해 정부 차원의 지원책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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