김민석 “이성윤 감기약 발언, 국힘서 이야기한줄…대장동 때를 보는 것 같다”

더불어민주당 당대표 선거에 출마하는 김민석 의원이 7일 친정청래(친청)계 이성윤 의원이 지난 6일 12·3 계엄 해제 표결 불참 의혹을 제기하며 “감기약 드시고 주무셨다는데 약 성분이 무엇이냐”고 말한 데 대해 “무슨 대장동 때를 보는 것 같다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 KBS라디오 <전격시사>에서 “이성윤 최고위원이 말씀하셨던데 저는 ‘국민의힘에서 누가 이야기하나’ 생각했다”면서 이같이 말했다.

앞서 이 의원은 지난 6일 페이스북에서 김 의원을 겨눠 “남 탓만 하고 비난하는 식의 출마 선언이 개탄스럽다”며 “윤석열 계엄 해제 국회 표결에 왜 불참했나. 감기약을 드시고 주무셨다고 하는데 그 감기약 성분이 무엇인가”라고 말했다. 이 의원은 “민주당 의원과 계엄 선포 직전에 통화했다는데, 그럼 즉시 국회로 달려와야 하지 않았나”라며 의혹을 제기했다.

김 의원은 “제가 그때 표결하는 시점에 국회 안에 있었고, 표결 직후에 본회의장에 착석했고, 그 과정도 이미 여러 자리에서 이야기했다”며 “이 의원의 어제 말씀은 일단 허위사실”이라고 말했다.

김 의원은 “허위사실에 의한 명예훼손으로 지금 시점에서 그렇게 이야기하셔서 제가 좀 걱정하고 있다. ‘저런 식으로 정치를 하면 좀 어려워질 텐데’ 이렇게 생각하고 있다”고 말했다.

김 의원은 지난 6일 CBS라디오 <박재홍의 한판승부>에서도 이 의원의 해당 발언을 두고 “명백한 허위사실인데 어떻게 검찰 출신인 분이 저런 말을 하느냐”며 사과를 요구했다.

한편 김 의원은 8·17 전당대회 당대표 선거 판세와 관련해 “저는 어떤 선거든 여론조사에 그렇게 크게 괘념하는 편은 아니다”라면서도 “흐름 자체만 보면, 호남(뿐만)이 아니라 전국적으로 민주당 지지층과 무당층에 있어서는 비교적 제가 좀 앞서가는 (여론)조사가 현재까지 나오고 있는 것 같다”고 말했다. 김 의원은 “감사한 일이고, 그만큼 당의 변화를 중하게 생각하신다고 받아들여서 더 그 방향을 잘 풀어가도록 노력하겠다”고 했다.

김 의원은 이병태 규제합리화위원회 부위원장이 지난 6일 5·18 성역 발언 논란으로 청와대의 권고에 따라 사퇴한 것과 관련해 “사퇴가 불가피했다고 본다”면서 “저도 사건 직후에 사과를 하시라고 개인적으로 전언했다”고 말했다.

그러면서 “이번 기회에 계속해서 제기돼 왔던 5·18 정신 헌법 전문 수록을 국민의힘도 이제는 결단을 해줘야 된다”며 “5·18 문제하고 선관위 문제만 투 포인트 개헌이라도 해서 정리를 해 가는 것이 정치의 도리라고 생각한다”고 말했다.