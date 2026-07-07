제주 원도심 빈 건물, 청년 공공임대주택·지원시설로 탈바꿈

제주시 일도동 업무시설 매입 후 리모델링 청년주택 61호·지원시설로···2028년 입주

제주 원도심에 있는 빈 건물이 청년을 위한 공공임대주택과 지원시설로 재탄생한다.

제주도는 제주시 일도일동 1298-1번지 건물을 매입해 청년을 위한 특화 공공임대주택으로 활용할 방침이라고 7일 밝혔다.

해당 건물은 지하 2층, 지상 6층 규모의 업무시설이다. 도는 이를 매입한 뒤 일부 증축을 거쳐 지하 2층, 지상 8층 규모의 청년 주거 공간 및 지원 공간으로 새롭게 재조성할 계획이다.

계획안에 따라 1~3층에는 청년과 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 특화 공간 및 지원 시설이 들어서고, 4~8층에는 청년주택 61호가 배치된다.

도와 도개발공사는 국토교통부의 주택 매입 승인과 설계 및 인허가 등의 절차를 순차적으로 밟아 나갈 예정이다. 이를 통해 2027년까지 매입과 설계를 마치고, 2028년 준공 및 입주를 완료한다는 목표를 세웠다.

총 사업비는 국비·기금 70억원, 지방비 74억원, 도개발공사 재원 78억원 등 모두 222억원이 투입된다.

이번 사업은 국토교통부의 ‘2026년 상반기 특화주택 공모사업’에 도가 제안한 ‘지역제안형 특화주택’이 최종 선정되면서 추진 동력을 얻었다. 도심 내 유휴 자산을 매입해 리모델링한 뒤 청년형 공공임대주택으로 전환하는 사업이다.

도는 기존에도 주택을 매입해 공공임대주택으로 활용하는 사례는 있었지만 업무용 건물을 매입해 청년 지원 시설과 주거 공간이 결합한 형태로 재전송하는 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

특히 사업 대상지는 동문시장, 칠성로, 제주항, 제주시청 등이 인접해 생활·교통·상업 인프라가 풍부할 뿐만 아니라 주요 지역으로의 접근성 또한 뛰어난 입지 조건을 갖추고 있다.

도는 이번 사업이 청년층에게 주거와 취·창업 자립 기반을 제공하는 한편 장기간 방치된 도심 건물을 정비함으로써 원도심 도시재생 효과를 극대화할 것으로 기대하고 있다.

문창인 도 주택토지과장은 “이번 공모 선정은 원도심 유휴자산을 활용해 청년의 주거·일자리·창업을 한 공간에서 지원하는 새로운 공공임대주택 모델을 제시했다는 데 의미가 있다”고 말했다.