한병도 “올림픽공원 투표지 247만장 재검표·수개표 추진 적극 검토”

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 7일 “올림픽공원 핸드볼 경기장 개표소에 남은 투표용지 재검표 추진을 적극 검토하겠다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당은 올림픽공원 핸드볼 경기장 개표소에 남은 투표용지 247만장에 대한 재검표와 수개표를 여야 협의를 통해 국조특위에서 추진하는 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.

한 원내대표는 “중요한 것은 국민참정권 침해의 진상을 밝히고, 책임자 처벌을 통해 선거사무에 대한 국민 신뢰를 회복하는 일”이라며 “투표지 인쇄 물량 축소 과정과 의사결정 체계, 선거 당일 지휘 체계를 면밀히 점검해 사태의 실체를 규명하고 책임 소재를 명확히 밝히겠다”고 했다.

또한 “민주당은 이미 당론으로 특검법을 추진하기로 정했고, 정치적 논란을 최소화할 수 있도록 제3자 추천 방식을 제안했다”며 “그런데도 국민의힘은 정치적 유불리를 따지며 야당 단독 추천을 고집하고 있다”고 했다. 그는 “국민의힘도 국민참정권을 정쟁으로 몰아가려는 시도를 그만두고, 실체적 진실을 밝혀내는 데 힘을 모으길 바란다”고 했다.

김성회 원내대변인은 이날 기자들과 만나 “오늘 국정조사특별위원회에서 현장조사를 하는데 여야 간사 간 논의하고 위원장과 얘기할 것”이라며 “재검표하자는 것이 민주당의 입장이다. 국민의힘과 원활히 논의될 것”이라고 말했다.