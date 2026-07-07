LG전자, 2분기 영업이익 1조5788억으로 ‘어닝 서프라이즈’

상반기 영업익, 지난해 연간 영업익 넘어서

LG전자가 올 2분기 영업이익 1조5788억원으로 역대 최고 기록을 세웠다. 메모리 반도체 가격 폭등과 중동 전쟁 여파로 인한 부품 원가와 유류비 상승에도 주력 사업이 고르게 선전한 데다, 도널드 트럼프 미국 행정부로부터의 관세 환급금도 실적 개선에 기여한 것으로 보인다.

LG전자는 7일 올해 2분기 연결 기준 잠정 실적이 매출 23조8297억원, 영업이익 1조5788억원을 기록했다고 공시했다.

이는 종전 2분기 최고 기록인 2024년 2분기 매출 21조6944억원, 영업이익 1조1972억원을 넘어선 기록이다. 컨센서스(증권가 전망치 평균)인 매출 22조5443억원, 영업이익 1조580억원 시장 전망치보다도 높았다.

또한 올 1분기와 2분기를 합친 상반기 경영실적은 영업이익 3조2525억원으로, 지난해 연간 영업이익 2조4784억원을 뛰어넘었다.

LG전자의 호실적은 가전과 TV 등 주력 사업에서 프리미엄 시장 지위를 기반으로 한 판매가 늘어난 데 힘입은 것으로 분석된다. 전장·냉난방 공조 등 신사업의 지속적인 성장과 웹OS 콘텐츠와 구독 서비스 등 고수익 성장도 실적 개선에 기여했다.

트럼프 행정부가 대법원의 관세 무효화 판결에 따라 지난해 기업들이 납부한 미국 수출물량에 대한 관세 환급이 진행된 것도 실적 상승분에 포함됐다. LG전자는 관세 환급이 확정된 금액에 대해 일회성 수익으로 반영했다면서 “다만 관세 환급액을 제외하고 보더라도 2분기 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 늘었다”고 밝혔다.