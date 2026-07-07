민생·출산·교통에 ‘돈 푼다’···세종시, 올해 첫 추경안 편성

여민전·고유가 지원·출생지원 등 확대

세종시가 민생경제 회복과 저출생 대응, 복지 확대 등을 위해 2100억원 규모의 올해 첫 추가경정예산안을 편성했다. 지역화폐(여민전) 발행 확대와 고유가 피해 지원, 난임·출산 지원 강화, 대중교통 지원 등을 대폭 늘리며 시민 체감형 사업에 예산을 집중 배치했다.

세종시는 2026년도 제1회 추가경정예산안을 2102억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 7일 밝혔다.

추경안은 일반회계 1777억원, 특별회계 325억원으로 구성됐다. 시의회 심의를 통과하면 올해 세종시 총예산은 본예산보다 2102억원 늘어난 2조2931억원이 된다. 이는 지난해 최종 예산(2조2867억원)보다 64억원 증가한 규모다.

이번 추경은 민생경제 회복을 비롯해 청년 일자리 확대, 저출생 대응, 복지 강화, 생활 인프라 확충, 교통·안전 강화 등 시민 체감도가 높은 분야에 초점을 맞췄다.

민생경제 분야에서는 지역화폐 ‘여민전’ 발행 예산을 107억5000만원 증액해 연말까지 안정적으로 운영할 계획이다. 고유가로 어려움을 겪는 시민과 소상공인을 위한 고유가 피해지원금 417억원을 새로 편성했고 버스·택시·화물차 운송사업자 유가보조금도 49억원 증액했다. 전기자동차 구매 보조금도 7억8000만원 늘렸다.

청년과 일자리 분야에서는 청년성장프로젝트에 3억8000만원, 사회연대경제 청년 일경험 시범사업에 1억7000만원을 신규 편성했다. 노인일자리 및 사회활동 지원은 4억9000만원 확대하고 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야 취업을 지원하는 지역산업맞춤형 일자리 사업에도 5억원을 새롭게 반영했다.

저출생 대응 예산도 대폭 늘렸다. 난임부부 시술비 지원은 10억원, 출생축하금은 8억원, 아빠장려금은 2억6000만원 각각 증액했다. 산모·신생아 건강관리 지원도 10억원 확대했으며 임산부 친환경농산물 지원사업을 새로 편성했다.

복지 분야에서는 기초생계급여와 긴급복지지원 예산을 각각 8억8000만원, 8억9000만원 증액했다. 통합돌봄사업도 신규 편성했으며 영유아보육료 지원은 122억원, 아동수당 25억2000만원, 부모급여 25억5000만원, 기초연금 24억6000만원을 각각 늘려 복지 안전망을 강화했다.

생활 인프라 확충을 위해 집현동과 산울동 주민센터 개청 예산을 반영했으며 행복누림터 내 도서관 조성에도 12억원을 편성했다.

시민 안전과 교통 분야에서는 소방장비 보강 예산을 17억원 증액하고 설해응급복구지원 사업도 7억원 확대했다. 이응패스 지원은 23억원, K-패스 환급지원은 18억원 각각 늘려 대중교통 이용 부담을 줄일 계획이다.

이번 추경안은 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 30일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.