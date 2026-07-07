경찰, 심덕섭 고창군수실 압수수색···불법 정치자금 수수 의혹 수사

불법 정치자금 수수 의혹을 받는 심덕섭 전북 고창군수에 대해 경찰이 강제수사에 나섰다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 7일 오전 9시부터 정치자금법 위반 등 혐의로 고창군청 군수실과 비서실 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 심 군수는 앞서 피의자 신분으로 입건돼 수사를 받아왔다.

경찰은 2022년 제8회 전국동시지방선거 과정에서 심 군수의 측근이 지역 건설업체 관계자로부터 7000만원 상당의 금품을 받은 정황을 포착하고 사실관계를 확인하고 있다. 수사당국은 해당 금품이 고창군 발주 사업 수주와 관련해 제공된 대가성 자금일 가능성을 염두에 두고 자금 흐름과 사용처를 추적 중인 것으로 전해졌다.

이번 수사는 지역 시민단체의 고발을 계기로 본격화됐다. 고창동학혁명시민연대는 지난달 19일 기자회견을 열고 심 군수 측의 정치자금법 위반 의혹을 제기했다. 이 단체는 군 개발계획 발표 이전 관련 토지를 매입해 시세차익을 거뒀다는 부동산 투기 의혹도 함께 제기했다.

경찰은 이날 확보한 압수물 분석을 마치는 대로 관련자들을 차례로 소환해 조사하는 등 수사를 확대할 방침이다.

심 군수 측은 의혹을 전면 부인했다. 심 군수는 이날 입장문을 내고 “제기된 의혹은 선거 과정에서 앙심을 품은 특정 개인의 일방적 주장에 불과하다”며 “이번 수사가 가짜뉴스의 실체를 밝히고 진실에 이르는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.