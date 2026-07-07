경찰청 “장윤기 부친, 증거 인멸로 형사처벌 못해도 징계는 가능”

경찰관인 가족이 사건의 증거를 인멸했을 때 형사처벌할 수는 없으나 징계는 가능하다고 경찰청이 밝혔다. 광주 고등학생 살인 사건의 가해자 장윤기의 아버지가 현직 경찰관 신분으로 장씨의 증거를 인멸해 논란이 되고 있다.

경찰청은 7일 언론 공지를 통해 “형법상 친족 특례 규정에 따라 형사처벌 대상에서 제외되더라도, 감찰 조사 결과 비위 사실이 확인될 경우 국가공무원법, 경찰공무원 징계령 등 관련 법령에 따라 징계 조치를 한다”고 밝혔다. 형법 제155조는 다른 사람의 형사사건과 관련한 증거를 인멸하면 처벌토록 규정하지만, 친족이 가족 사건의 증거를 인멸했을 때는 처벌하지 않는다.

경찰청은 경찰관이 자신의 가족 사건 등에 접근하지 못하도록 관련 제도를 운영 중이며, 추가 대책을 검토하겠다고 밝혔다. 경찰청은 ‘사건문의 금지 제도’를 통해 담당 수사관에게 수사 중인 사건에 대해 문의하는 행위를 금지하고, 위반하면 징계 처분을 하고 있다고 했다. 또 ‘수사정보 유출 방지 종합대책’에 따라 수사정보 유출시 수사를 의뢰하고, 업무 배제 및 수사부서 퇴출 등의 조치를 하고 있다고 했다.

경찰청은 “향후 관련 제도를 엄격하게 운영하는 한편 이번 사건을 통해 확인되는 제반 문제점들을 분석해, 경찰관 친족 관련 사건 처리의 투명성을 높일 추가 대책 마련을 검토하겠다”고 말했다.