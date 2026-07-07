창간 80주년 경향신문

‘음료 테러 자작극 의혹’··· 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보, 8일 구속 여부 결정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹이 불거진 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보에 대한 구속영장이 신청됐다.

7일 부산경찰청 등에 따르면 경찰은 지난 1일 위계공무집행방해와 공직선거법 위반 혐의 등으로 정씨 등 2명의 구속영장을 신청했다.

검찰은 지난 3일 영장을 청구했으며, 구속 전 피의자 심문은 8일 오후 2시 부산지방법원에서 열릴 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘음료 테러 자작극 의혹’··· 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보, 8일 구속 여부 결정

입력 2026.07.07 11:49

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
6·3 지방선거에서 부산시장에 출마한 당시 개혁신당 정이한 후보가 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 차량 운전자로부터 ‘음료 투척 테러’를 당하는 장면. 정이한 선거 캠프 제공

6·3 지방선거에서 부산시장에 출마한 당시 개혁신당 정이한 후보가 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 차량 운전자로부터 ‘음료 투척 테러’를 당하는 장면. 정이한 선거 캠프 제공

6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹이 불거진 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보에 대한 구속영장이 신청됐다.

7일 부산경찰청 등에 따르면 경찰은 지난 1일 위계공무집행방해와 공직선거법 위반 혐의 등으로 정씨 등 2명의 구속영장을 신청했다. 검찰은 지난 3일 영장을 청구했으며, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 8일 오후 2시 부산지방법원에서 열릴 예정이다.

경찰 등에 따르면 정씨는 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거 유세를 하다가 지나가던 차량 운전자 A씨가 던진 음료에 맞아 넘어져 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 주장했다.

하지만 경찰 조사에서 정씨와 A씨가 전화 통화를 한 적이 있다는 점이 드러나면서 자작극 의혹이 불거졌다. A씨는 정 씨와 평소 친분이 있던 헬스 트레이너인 것으로 경찰 조사에서 확인됐다.

경찰은 음료 투척 사건 전 두 사람이 공모했을 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “증거인멸과 도주 우려가 있다고 보고 구속영장을 신청했다”고 말했다.

한편 경찰은 이 사건과 별개로 정씨의 부친이 운영하는 병원의 의료법 위반과 선거 개입 여부 등에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글