‘음료 테러 자작극 의혹’··· 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보, 8일 구속 여부 결정

6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹이 불거진 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보에 대한 구속영장이 신청됐다.

7일 부산경찰청 등에 따르면 경찰은 지난 1일 위계공무집행방해와 공직선거법 위반 혐의 등으로 정씨 등 2명의 구속영장을 신청했다. 검찰은 지난 3일 영장을 청구했으며, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 8일 오후 2시 부산지방법원에서 열릴 예정이다.

경찰 등에 따르면 정씨는 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거 유세를 하다가 지나가던 차량 운전자 A씨가 던진 음료에 맞아 넘어져 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 주장했다.

하지만 경찰 조사에서 정씨와 A씨가 전화 통화를 한 적이 있다는 점이 드러나면서 자작극 의혹이 불거졌다. A씨는 정 씨와 평소 친분이 있던 헬스 트레이너인 것으로 경찰 조사에서 확인됐다.

경찰은 음료 투척 사건 전 두 사람이 공모했을 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “증거인멸과 도주 우려가 있다고 보고 구속영장을 신청했다”고 말했다.

한편 경찰은 이 사건과 별개로 정씨의 부친이 운영하는 병원의 의료법 위반과 선거 개입 여부 등에 대해서도 수사를 진행하고 있다.