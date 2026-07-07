경기 이천·양주·용인·수원·의정부에서 서울로 5개 버스 노선 추가 개통

경기 이천시·양주시·용인시·수원시·의정부시에서 서울 주요 지점을 오가는 광역버스 노선이 순차적으로 개통된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 7일 이천시 부발읍~ 서울 잠실역 노선인 광역버스 3303번이 오는 13일 개통하는 것을 시작으로 5개 노선이 차례대로 개통된다고 밝혔다.

30일엔 양주시 양주자이6·7단지~서울 강남고속터미널, 8월1일엔 용인시 양지파인리조트~서울역, 3일엔 수원시 남부차고지~ 서울역, 31일엔 의정부시 버들개~KT광화문지사 등 노선이 개통된다.