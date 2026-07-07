명의만 넘기고 ‘1주택 비과세···국세청, 부동산 탈세 318억원 추징

서울에 고가 아파트와 저가 아파트를 각각 보유한 A씨는 양도차익이 큰 고가 아파트를 팔기 전 저가 아파트를 모친의 지인 명의로 넘겼다. 형식상 1주택자가 된 뒤 고가 아파트를 처분하면서 1세대 1주택 비과세 혜택을 적용받기 위해서였다.

그러나 국세청 조사 결과 A씨는 지인의 취득세와 재산세를 대신 내줬고, 명의를 넘긴 뒤에도 해당 아파트에 계속 거주한 것으로 드러났다. 명의를 돌려받을 때까지 탈세에 협조한 대가로 지인에게 매달 사례금까지 지급한 사실도 확인됐다.

국세청은 이 거래를 명의만 옮긴 가장매매로 판단해 비과세 적용을 배제하고 다주택자 중과세율을 적용, 약 10억원의 양도소득세를 추징했다. A씨와 거래를 주도한 모친, 명의를 빌려준 지인은 조세포탈 혐의로 검찰에 고발했다

국세청은 7일 초고가 주택 거래 등 부동산 탈세 혐의자 104명에 대한 동시 세무조사 결과, 현재까지 총 318억원의 세금을 추징했다고 밝혔다. 이들의 탈루 혐의 금액은 731억원에 달했다.

조사 결과 부모로부터 증여받은 자금을 신고하지 않은 채 고가 아파트를 매입해 증여세를 탈루한 사례가 확인됐다. 다주택자가 친척이나 지인에게 저가 주택의 명의만 허위로 이전한 뒤 양도차익이 큰 고가 주택을 처분하면서 1세대 1주택 비과세를 부당하게 적용받거나 다주택자 중과세율을 피한 가장매매 사례도 다수 적발됐다.

국세청은 조사 과정에서 사기나 그 밖의 부정한 방법으로 조세를 포탈한 사실이 확인된 경우에는 40%의 부당 과소신고 가산세를 부과했다. 아울러 조사 대상자뿐 아니라 탈세에 가담한 것으로 확인된 관련자 6명은 검찰에 고발했으며, 4명에게는 총 7억원의 벌금 상당액을 통고처분했다. 통고처분은 조세범에게 일정 금액의 납부를 통지하고 이를 이행하면 공소를 제기하지 않는 제도다.

명의신탁 등 부동산실명법 위반 사실이 확인된 20명에 대해서는 과징금 부과와 형사처벌 등 후속 조치가 이뤄질 수 있도록 관할 지방자치단체에 통보했다.

국세청은 이재명 정부 출범 이후 시장 과열 지역에 대한 감시와 세무 검증을 강화해왔다. 30억원 이상 초고가 주택 거래는 전수 검증했고, 30대 이하와 외국인 등의 자금출처에 대해서도 집중적으로 점검했다. 이와 함께 강남 4구와 마포·용산·성동구 아파트 증여거래 2077건도 들여다봤다. 최근에는 현금 자산가, 고액 사적 차입으로 주택을 취득한 사람, 투기 목적 다주택자 등 탈세 혐의자 127명에 대해서도 추가 세무조사에 착수했다.

국세청은 “다주택자 중과세가 재개되면서 증여 거래가 늘어날 가능성이 있는 만큼 다주택자의 증여 거래를 중심으로 증여재산을 저가 평가하거나 증여세를 대신 납부하는 등 편법 증여 여부를 점검하겠다”고 밝혔다.