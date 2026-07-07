‘가장 비싼 담합’ 된 전분 담합···가담 4개사, 공정위 역대 최고 과징금 ‘7476억’ 철퇴

공정위, 대상·사조·삼양·CJ에 담합 중 최고액 부과 지난 5월 밀가루 담합 7개사 6710억원 뛰어넘어

물엿·올리고당 등 원료인 전분당과 녹말 기초 소재인 전분 등 가격을 짬짜미한 4개 제조사에 7476억원의 과징금이 부과됐다. 공정거래위원회 담합 사건 중 역대 최고 금액이다.

공정위는 7일 대상, 사조CPK, 삼양사, CJ제일제당 등 4개사의 전분·전분당 판매 가격 담합 행위를 적발해 총 7476억원의 과징금을 부과하기로 했다고 밝혔다. 이와 함께 제품 가격을 담합 이전 수준으로 되돌리도록 하는 ‘독자적 가격 재결정 명령’도 내렸다.

전분당은 제과, 제면, 맥주 등 다양한 산업에서 사용하는 핵심 원료다. 옥수수, 감자 등으로 만드는 전분 역시 튀김가루, 빵류, 골판지, 건축자재 등 폭넓은 분야에 활용된다.

이번 과징금은 지난 5월 밀가루 가격 담합으로 7개 업체에 부과된 6710억원을 넘어선 것으로, 공정위 담합 제재 사상 최대 금액이다.

공정위 조사에 따르면 이들 4개사는 2018년 5월부터 2024년 10월까지 7년 5개월간 총 13차례에 걸쳐 판매가격을 사전에 논의한 것으로 나타났다. 특히 2022년 러시아·우크라이나 전쟁으로 국제 곡물 가격이 급등한 시기에도 가격을 공동으로 인상하며 부당이익을 극대화한 것으로 공정위는 판단했다.

이들은 원재료인 옥수수의 국제 가격이 하락할 때도 제품 가격 인하 시점을 최대한 늦추기로 합의했다. 환율과 원가 변동 등 가격 조정 근거를 담은 공문 내용과 거래처 발송 시기까지 사전에 조율하는 등 치밀하게 담합을 이어간 것으로 조사됐다.

정부는 물가 안정과 산업 경쟁력 유지를 위해 매년 약 200만t 규모의 수입 옥수수에 대해 0% 할당 관세(특정 물품에 대해 일정 수량 관세율을 낮춰주는 것)를 적용해왔지만, 이들 기업은 해당 혜택을 활용하면서도 가격 담합을 지속한 것으로 드러났다.

이 같은 담합 결과 2022년 전분당 가격은 4년 전보다 73% 상승했다. 공정위는 이를 통해 4개사가 약 6조525억원의 매출을 올린 것으로 추산했다. 이들의 시장 점유율은 전분 95.7%, 전분당 86.4%에 달한다.

공정위는 이날 4개사를 대상으로 ‘부산물 입찰 담합’ 혐의에 대해서도 별도의 심의 절차를 개시했다고 밝혔다. 이는 검찰의 기소에 해당하는 절차로, 전원회의를 통해 추가 제재 여부와 수위가 결정될 예정이다.

이들 기업은 2016년 9월부터 약 8년 9개월간 전분당 구매 입찰 과정에서 낙찰 예정자와 순위를 사전에 합의한 것으로 조사됐다. 공정위는 이 같은 행위를 통해 이들 기업이 총 9400억원의 매출을 낸 것으로 집계했다.

2017년부터 8년 2개월간 단백피 등 전분당에서 나오는 부산물 판매 가격도 미리 정한 것으로 드러났다. 공정위가 추산한 관련 매출액은 1조5500억원이다.

이재명 대통령이 민생 물가에 영향을 미치는 담합 근절을 강조한 이후 공정위와 검찰은 관련 사건 처리에 속도를 내고 있다.

검찰도 전분·전분당 업체에 대한 수사에 착수, 지난 4월 대상·사조CPK·CJ제일제당 등 3개사 대표이사 등 관련자 총 25명을 기소했다. 수사에 협조한 삼양사 측 관계자는 기소 대상에 포함되지 않은 것으로 전해졌다.