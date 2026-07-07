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[속보]‘장윤기 부실 수사 의혹’ 경찰, 광산서 수사팀장 구속영장 신청

입력 2026.07.07 12:04

수정 2026.07.07 12:06

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6일 경찰청 국가수사본부는 ‘여고생 살해범’ 장윤기(23)의 차량에서 주요 증거물인 케이블 타이(결박 도구)가 사라진 사실을 토대로 현직 경찰관인 장윤기 아버지와 담당 수사팀 간 유착 의혹에 대한 수사에 착수했다. 사진은 지난 5월 5일 사건 발생 직후 언론에 포착된 장윤기의 차량. 연합뉴스

6일 경찰청 국가수사본부는 ‘여고생 살해범’ 장윤기(23)의 차량에서 주요 증거물인 케이블 타이(결박 도구)가 사라진 사실을 토대로 현직 경찰관인 장윤기 아버지와 담당 수사팀 간 유착 의혹에 대한 수사에 착수했다. 사진은 지난 5월 5일 사건 발생 직후 언론에 포착된 장윤기의 차량. 연합뉴스

장윤기 사건 부실수사 의혹을 수사 중인 경찰 특별수사팀이 당시 사건을 맡았던 광주 광산경찰서 수사팀장 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.

광주광산서 살인사건 진상규명 특별수사팀은 7일 “전날 체포된 광산서 수사팀장 A씨에 대해 구속영장을 신청했다”고 밝혔다.

A씨는 장윤기의 차량 안에 있던 케이블타이를 증거물로 압수하지 않은 혐의를 받고 있다. 경찰은 A씨가 증거를 제대로 확보하지 않은 경위와 이 과정에 다른 관련자가 있었는지 등을 조사하고 있다.

경찰청 수사팀장과 중대범죄수사과 수사관들도 이날 오전 광주경찰청 수사팀에 합류했다. 특별수사팀은 증거인멸 등 혐의와 경위를 확인하기 위해 관련자들을 폭넓게 수사할 방침이다.

특별수사팀 관계자는 “한 점의 국민적 의혹도 남지 않도록 철저하고 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

장윤기는 지난 5월5일 광주 광산구 한 고등학교 앞 인도에서 귀가하던 이채원양(17)을 자신의 차량으로 끌고 가려다 흉기로 살해한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 이를 막으려던 남고생을 다치게 한 혐의도 받는다.

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