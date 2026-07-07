LG화학, OLED 특허 분쟁에서 6년만에 승소 확정

LG화학이 유기발광다이오드(OLED) 핵심 기술을 두고 벌인 특허 분쟁에서 6년 만에 승소를 확정받았다.

7일 법조계에 따르면, 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 OLED 제조기업 SFC가 LG화학을 상대로 낸 특허 등록무효 청구를 기각한 원심 판결을 확정했다.

이번 특허 분쟁은 SFC가 2019년 10월 LG화학이 보유한 OLED 관련 특허 등록에 대해 특허심판원에 특허 등록무효 심판을 청구하면서 시작됐다. SFC는 “해당 특허 기술은 기존 기술을 기반으로 해 기존 기술보다 나아진 것이 없다”며 특허 등록을 무효로 해달라고 주장했다. SFC는 삼성디스플레이와 일본 호도가야가 공동출자해 설립한 기업이다.

문제가 된 특허는 OLED 유기화합물 중 수소 일부를 중수소로 바꾸는 기술로, 스마트폰과 TV용 패널의 발광 효율과 수명을 높이는 핵심 기술이다. LG화학은 2019년 미국 듀폰으로부터 이 특허를 인수했다.

쟁점은 LG화학의 특허 기술이 선행 특허 기술과 실질적으로 구분되거나 나아간 점이 있는지였다. SFC 측은 “LG화학의 발명은 선행 발명으로부터 통상의 기술자가 직접 알 수 있는 발명에 불과하다”며 “기술 진보성이 부정된다”고 주장했다. 반면 LG화학 측은 “해당 발명은 선행 발명의 수많은 화합물로부터 직접 알기 어렵고, 중수소 관련 구성에도 차이가 있다”고 맞섰다.

1·2심은 모두 LG화학의 손을 들어줬다. 1심에 해당하는 특허심판원은 LG화학 특허의 기술 진보성을 인정해 SFC의 청구를 기각했다. 이에 SFC는 특허법원에 “특허심판원의 심결을 취소해달라”고 불복 소송을 제기했다. 그러나 2심을 맡은 특허법원도 SFC의 청구를 기각하고 특허심판원의 판단을 유지했다.

재판부는 LG화학의 특허 기술은 중수소화율을 기존 36%에서 40% 수준까지 높였으므로, 기존 발명과 구분되고 기술 진보성도 있다고 판단했다. 재판부는 “통상의 기술자가 선행 발명을 결합하더라도 LG 화학의 발명을 도출하기가 쉽다고 보기는 어렵다”며 “그 진보성이 부정되지 않는다”고 밝혔다.

대법원도 원심판결을 확정했다. 대법원은 “원심 판단에 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등 판결에 영향을 미친 잘못이 없다”고 판시했다.

한편 LG화학은 2024년 12월 SFC를 상대로 해당 기술에 대한 특허를 침해당했다며 300억원 규모의 손해배상 소송을 청구해 1심을 진행 중이다. 최근 청구 취지를 바꿔 제품의 생산·판매 및 재고 폐기도 청구한 상태다.