“학대 인정하고 반성” 여수 영아 살해 친모, 항소심서 선처 호소···검, 1심 동일 ‘무기징역’ 선고

학부모·시민단체 “법정 최고형 선고해야”

생후 133일 된 아이를 상습적으로 때리는 등 학대해 숨지게 한 ‘여수 영아 살해 사건’의 친모가 항소심에서 선처를 구했다. 검찰은 친모에게 1심과 같은 무기징역, 친부에게 징역 10년을 구형했다.

광주고법 형사2부(재판장 황진희)는 7일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대살해) 등 혐의로 기소된 친모 A씨와 친부 B씨의 항소심 첫 공판을 열고 변론을 종결했다.

검찰은 A씨에게 1심과 같은 무기징역을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 1심에서 징역 4년6개월을 선고받은 B씨에게는 징역 10년을 구형했다.

검찰은 “A씨는 생후 4개월에 불과한 아이를 감정 표출의 대상으로 삼아 지속적으로 학대하고 살해에 이르렀다”고 밝혔다. B씨에 대해서는 “아내의 양육 태도와 아이 상태를 알 수 있었는데도 보호 조치를 하지 않고 상당 기간 학대를 방임했다”고 했다.

A씨 측은 항소심에서 공소사실을 인정하고 반성하는 점 등을 들어 유기징역을 선고해달라고 요청했다. B씨 측도 직접적인 신체 학대가 아닌 방임 행위라며 양형을 다시 판단해달라고 했다.

A씨는 지난해 8월24일부터 10월21일까지 전남광주통합특별시 여수시 자택에서 19차례에 걸쳐 생후 4개월 된 아들을 학대하고, 같은 달 22일 욕조에 물을 틀어둔 채 방치해 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 피해 아동은 병원으로 옮겨졌지만 폐출혈 등으로 숨졌다.

지난 4월 1심 재판부는 미필적 고의에 의한 살해를 인정해 A씨에게 무기징역을 선고했다. B씨는 A씨의 학대를 방치하고 사건 참고인을 협박한 혐의 등으로 징역 4년6개월을 선고받았다.

이 사건은 생후 133일 된 영아가 장기간 학대를 당하다 숨진 사실이 알려지면서 전국적인 공분을 일으켰다. 재판부에는 시민들이 보낸 엄벌 탄원서 수백건이 제출됐다.

전국 학부모와 시민 등 400여명이 온라인에서 만든 시민모임 ‘프리해든스’는 이날 오전 광주고법 앞에서 ‘해든이 추모 작은 장례식’을 열고 가해자 엄벌을 촉구했다. 이들은 “이 재판은 우리 사회가 아이의 생명과 아동학대를 어떻게 바라보는지를 보여주는 중요한 기준이 될 것”이라며 법정 최고형 선고와 24개월 미만 영유아 검진 의무화 입법을 요구했다.

항소심 선고 공판은 다음달 25일 오후 2시30분 같은 법정에서 열린다.